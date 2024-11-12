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ДТП сталася вдень 10 листопада на дорозі Лісне-Михайлівка-Рубежівка в Київській області

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто Opel не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та врізався в дерево.

На жаль, від отриманих травм 34-річний водій загинув на місці. Травмованого пасажира легковика госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, вдень 10 листопада на Львівщині зіткнулися дві автівки. Постраждали чотири людини, серед них – діти.