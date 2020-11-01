Стала відома дата другого туру виборів мера Львова
У другому турі зустрінуться Андрій Садовий і Олег Синютка
У другому турі зустрінуться Андрій Садовий і Олег Синютка
Львівська міська територіально-виборча комісія призначила другий тур виборів голови Львівської ОТГ на 22 листопада.
Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ТВК, пише RegioNews.
Львівська міська територіальна виборча комісія оприлюднила постанову про проведення другого туру виборів голови Львіської ОТГ.
Провести повторне голосування з виборів Львівського міського голови Львівського району Львівської області 25 жовтня 2020 року, призначивши його на неділю, 22 листопада 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Як стало відомо раніше, у другому турі виборів мера Львова зустрінуться чинний міський голова, представник "Самопомочі" Андрій Садовий та нардеп від "Євросолідарності" Олег Синютка.
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