Стала відома дата другого туру виборів мера Львова

У другому турі зустрінуться Андрій Садовий і Олег Синютка

У другому турі зустрінуться Андрій Садовий і Олег Синютка

Фото з відкритих джерел

Львівська міська територіально-виборча комісія призначила другий тур виборів голови Львівської ОТГ на 22 листопада.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ТВК, пише RegioNews.

Львівська міська територіальна виборча комісія оприлюднила постанову про проведення другого туру виборів голови Львіської ОТГ.

Провести повторне голосування з виборів Львівського міського голови Львівського району Львівської області 25 жовтня 2020 року, призначивши його на неділю, 22 листопада 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Як стало відомо раніше, у другому турі виборів мера Львова зустрінуться чинний міський голова, представник "Самопомочі" Андрій Садовий та нардеп від "Євросолідарності" Олег Синютка.