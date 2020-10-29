У Львові ТВК оголосила остаточні результати виборів мера
Львівська міська територіальна виборча комісія оголосила остаточні результати першого туру виборів мера Львова.
Відповідні дані міської ТВК оприлюднило видання ZAXID.NET, передає RegioNews.
Згідно із офіційними результатами підрахунку 100% бюлетенів, мер Львова Андрій Садовий отримав 90 812 голосів виборців (39,96%), його основного конкурента Олега Синютку підтримали 70 504 виборці (31,03%).
Розрив між двома основними кандидатами перевищує 20 тисяч голосів. Загалом у виборах взяли участь трохи більше 227 тисяч виборців.
Руслан Кошулинський отримав 9,74% (22 123 голосів), Ярослав Рущишин – 4,67% (10620), Ігор Зінкевич – 3,37% (7655), Ігор Васюник – 2,95% (6693), Юлія Гвоздович – 2,3% (5225).
Нагадаємо, екзит-пол: у Львові доля мерського крісла вирішуватиметься у другому турі.