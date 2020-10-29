У Львові ТВК оголосила остаточні результати виборів мера

У другому турі за крісло міського голови будуть змагатися Андрій Садовий та Олег Синютка

У другому турі за крісло міського голови будуть змагатися Андрій Садовий та Олег Синютка

Фото: із відкритих джерел

Львівська міська територіальна виборча комісія оголосила остаточні результати першого туру виборів мера Львова.

Відповідні дані міської ТВК оприлюднило видання ZAXID.NET, передає RegioNews. Згідно із офіційними результатами підрахунку 100% бюлетенів, мер Львова Андрій Садовий отримав 90 812 голосів виборців (39,96%), його основного конкурента Олега Синютку підтримали 70 504 виборці (31,03%). Розрив між двома основними кандидатами перевищує 20 тисяч голосів. Загалом у виборах взяли участь трохи більше 227 тисяч виборців. Руслан Кошулинський отримав 9,74% (22 123 голосів), Ярослав Рущишин – 4,67% (10620), Ігор Зінкевич – 3,37% (7655), Ігор Васюник – 2,95% (6693), Юлія Гвоздович – 2,3% (5225). Нагадаємо, екзит-пол: у Львові доля мерського крісла вирішуватиметься у другому турі.

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