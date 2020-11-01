Стала известна дата второго тура выборов мэра Львова
Во втором туре встретятся Андрей Садовой и Олег Синютка
Во втором туре встретятся Андрей Садовой и Олег Синютка
Львовская городская территориально-избирательная комиссия назначила второй тур выборов главы Львовской ОТГ на 22 ноября.
Об этом сообщили в пресс-службе Львовской городской ТИК, пишет RegioNews.
Львовская городская территориальная избирательная комиссия обнародовала постановление о проведении второго тура выборов главы Львовской ОТГ.
Провести повторное голосование с выборов Львовского городского председателя Львовского района Львовской области 25 октября 2020 года, назначив его на воскресенье, 22 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.
Как стало известно ранее, в втором туре выборов мэра Львова встретятся действующий городской голова, представитель "Самопомочи" Андрей Садовой и нардеп от "Евросолидарности" Олег Синютка.
На Закарпатье полицейский совершил попытку суицида во время дежурства в ТИКВсе новости »
01 ноября 2020, 13:18Суд признал недействительными выборы в Каролино-Бугазской ОТГ Одесской области
31 октября 2020, 12:31В Луцке объявили дату второго тура выборов городского головы
30 октября 2020, 17:38
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Выборы в Запорожье: удастся ли мэру Буряку дожить до конца второго срока и причем тут Коломойский
Пролет глав ОГА мимо мэрских кресел. Почему проиграли Кучер, Борзов и Коваль