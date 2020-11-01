Стала известна дата второго тура выборов мэра Львова

Во втором туре встретятся Андрей Садовой и Олег Синютка

Во втором туре встретятся Андрей Садовой и Олег Синютка

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Львовская городская территориально-избирательная комиссия назначила второй тур выборов главы Львовской ОТГ на 22 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской городской ТИК, пишет RegioNews.

Львовская городская территориальная избирательная комиссия обнародовала постановление о проведении второго тура выборов главы Львовской ОТГ.

Провести повторное голосование с выборов Львовского городского председателя Львовского района Львовской области 25 октября 2020 года, назначив его на воскресенье, 22 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, в втором туре выборов мэра Львова встретятся действующий городской голова, представитель "Самопомочи" Андрей Садовой и нардеп от "Евросолидарности" Олег Синютка.