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30 жовтня 2020, 17:38 186

У Луцьку оголосили дату другого туру виборів міського голови

30 жовтня 2020, 17:38 186
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Вибори призначили на 15 листопада
Вибори призначили на 15 листопада
Фото з відкритих джерел
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Луцька міська територіальна виборча комісія за результатами проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року прийняла рішення про проведення повторного голосування з виборів міського голови, призначивши їх на 15 листопада.

Про це повідомляють на веб-сайті Луцької міськради, пише RegioNews.

Іменні запрошення будуть передані дільничним виборчим комісіям 9 листопада та мають бути доставлені кожному виборцю не пізніше 11 листопада.

Списки виборців для проведення повторного голосування будуть виготовлені на основі даних Державного реєстру виборців та передані дільничним виборчим комісіям 12 листопада.

Нагадаємо, у другому турі виборів мера Луцька зустрінуться Ігор Поліщук та Богдан Шиба. Фаворитом перегонів вважають Ігоря Поліщука.

вибори мер Луцьк Кандидат другий тур
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