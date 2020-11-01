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01 листопада 2020, 13:18 69

На Закарпатті поліцейський здійснив спробу суїциду під час чергування у ТВК

01 листопада 2020, 13:18 69
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Фото з відкритих джерел
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У Мукачівській районній ТВК поліцейський, який охороняв бюлетені, вистрілив собі у голову.

Про це пише RegioNews з посиланням на місцеве видання Mukachevo.net.

Журналісту Mukachevo.net інформацію про інцидент підтвердили у правоохоронних органах.

За непідтвердженими даними, самогубцю знайшов колега по службі, який прийшов на перезмінку. Поліцейського госпіталізували до лікарні, де йому проводять операцію. Його життя досі під загрозою.

Мотиви і обставини такого вчинку правоохоронця поки що невідомі.

Нагадаємо, сьогодні вночі у Харкові вбили охоронця нардепа від Опоблоку.

Мукачево поліція самоубивство Закарпаття ТВК
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