На Закарпатті поліцейський здійснив спробу суїциду під час чергування у ТВК
Наразі не відомо чи виживе правоохоронець
Наразі не відомо чи виживе правоохоронець
У Мукачівській районній ТВК поліцейський, який охороняв бюлетені, вистрілив собі у голову.
Про це пише RegioNews з посиланням на місцеве видання Mukachevo.net.
Журналісту Mukachevo.net інформацію про інцидент підтвердили у правоохоронних органах.
За непідтвердженими даними, самогубцю знайшов колега по службі, який прийшов на перезмінку. Поліцейського госпіталізували до лікарні, де йому проводять операцію. Його життя досі під загрозою.
Мотиви і обставини такого вчинку правоохоронця поки що невідомі.
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