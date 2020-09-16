Андрій Садовий очолив виборчий список "Самопомочі" до Львівської міськради

На партійній конференції "Самопомочі" затвердили кандидатів у депутати до 42 місцевих рад Львівщини

На партійній конференції "Самопомочі" затвердили кандидатів у депутати до 42 місцевих рад Львівщини

Фото: Zaxid.net.

Партія «Самопоміч» оприлюднила список кандидатів у депутати місцевих рад та на посади сільських, селищних та міських голів на Львівщині.

Про це пише RegioNews з посиланням на Zaxid.net.

На посаду голови Львівської ОТГ від "Самопомочі" балотуватиметься чинний мер Андрій Садовий. Він же одночасно очолив список кандидатів у депутати до міської ради від партії.

Серед кандидатів у депутати до Львівської міської ради директор ліцею "Львівський" Андрій Закалюк, радіоведучий та виконавчий директор радіо "Львівська хвиля" Володимир (Влодко) Лучишин, відомий львівський хірург Гнат Герич, чинний заступник міського голови Андрій Москаленко, виконавча директорка Львівського обласного осередку ВГО "Українська спілка інвалідів – УСІ" Оксана Потимко. Також у списку зазначені чинні депутати Роман Федишин, Вікторія Довжик та Юлія Хомчин.

Список партії до Львівської обласної ради очолив колишній народний депутат, а нині заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач.

Також "Самопоміч" висунула кандидатів на посади міських голів на Львівщині, зокрема на посаду мера Червонограда претендуватиме Дмитро Фартушок, Яворова – Ігор Грабовський, Новояворівська – Петро Добош, а Кам’янка-Бузьки – Оксана Шваюк.

Нагадаємо, рейтинги Садового і Синютки на посаду мера Львова синхронно ростуть.