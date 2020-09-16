Радник ексголови Черкаської ОДА Боднаря йтиме на вибори за списками "Голосу"

Сергій Шмиголь включений до списків кандидатів у депутати Черкаської міської ради

Сергій Шмиголь включений до списків кандидатів у депутати Черкаської міської ради

Фото: Прочерк

Обласна організація партії «Голос» затвердила списки у Черкаську і Смілянську міські ради, кандидатів на посади міських голів Черкас й Сміли та програму партії.

Відповідні рішення партійці ухвалили під час позачергової конференції черкаської обласної територіальної організації "Голос", пише RegioNews з посиланням на видання Прочерк.

У ході заходу був озвучений загальний список партії до міської ради, який очолив Віктор Євпак. За ним до першої партійної сімки увійшли Володимир Друмашко, Павло Валенчук, Надія Івашкова, Катерина Холупняк, Сергій Шмиголь, Олександр Задніпряний.

Віктор Євпак був затверджений як кандидат на посаду міського голови Черкас.

Список партії в Смілянську міськраду поведе Євгенія Гладир.

Нагадаємо, Сергій Шмиголь був радником звільненого голови ОДА Романа Боднара, а кандидат у мери Віктор Євпак свого часу пробував домовитися про співпрацю із місцевими "Слугами народу".