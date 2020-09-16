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Андрей Садовой возглавил избирательный список "Самопомочи" во Львовский горсовет
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16 сентября 2020, 18:43 1

Андрей Садовой возглавил избирательный список "Самопомочи" во Львовский горсовет

16 сентября 2020, 18:43 1
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На партийной конференции "Самопомочи" утвердили кандидатов в депутаты 42-х местных советов Львовщины
На партийной конференции "Самопомочи" утвердили кандидатов в депутаты 42-х местных советов Львовщины
Фото: Zaxid.net.
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Партия «Самопомич» обнародовала список кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельских, поселковых и городских голов на Львовщине.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Zaxid.net.

На должность председателя Львовской ОТГ от "Самопомочи" будет баллотироваться действующий мэр Андрей Садовой. Он же одновременно возглавил список кандидатов в депутаты городского совета от партии.

Среди кандидатов в депутаты Львовского городского совета директор лицея "Львовский" Андрей Закалюк, радиоведущий и исполнительный директор радио "Львовская волна" Владимир (Влодко) Лучишин, известный львовский хирург Игнат Герыч, действующий заместитель городского головы Андрей Москаленко, исполнительный директор Львовского областного отделения ВОО "Украинский союз инвалидов – ВСЕ" Оксана Потимко. Также в списке указаны действующие депутаты Роман Федишин, Виктория Довжик и Юлия Хомчин.

Список партии во Львовский областной совет возглавил бывший народный депутат, а ныне заместитель городского головы по вопросам градостроительства Любомир Зубач.

Также "Самопомич" выдвинула кандидатов на должности городских голов на Львовщине, в частности, на должность мэра Червонограда будет претендовать Дмитрий Фартучек, Яворова – Игорь Грабовский, Новояворовска – Петр Добош, а Каменка-Бузьки – Оксана Шваюк.

Напомним, рейтинги Садового и Синютки на должность мэра Львова синхронно растут.

Партию "Слуга народа" во Львове готовы поддержать лишь 1,3% избирателей .

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