Поліцейські відкрили ще дві кримінальні справи через порушення виборчого процесу

Також складено 4 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом

Також складено 4 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом

Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо двох кримінальних правопорушень, а всього упродовж доби до поліції надійшло 38 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

Зазначається, що найбільше повідомлень зафіксовано по 5 - у місті Києві, Полтавській та Херсонській, по 4 – у Луганській та Миколаївській, по 3 – у Донецькій, Закарпатській та Кіровоградській, по 1 – у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Київській та Харківській областях.

Усього ж із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 282 повідомлення, пов’язаних із виборчим процесом.

У Донецькій області - 56, 36 – у місті Києві, 29 – у Дніпропетровській, 19 – у Херсонській, 18 – у Луганській, 15 - у Кіровоградській, 14 – у Сумській, по 13 - у Волинській та Полтавській, по 8 - у Чернігівській, Закарпатській та Київській, 7 – в Одеській, по 6 – в Івано-Франківській та Миколаївській, по 4 – у Житомирській та Запорізькій, по 3 – у Вінницькій, Львівській, Черкаській та Чернівецькій, по 2 – у Хмельницькій та НПУ та по 1 – у Тернопільській та Харківській областях.

Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо двох кримінальних правопорушень.

"Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 28 кримінальних правопорушень: 16 - пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 12 – пов’язані з виборчим процесом", - наголосили в МВС.

Зазначається, що також складено 4 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Нагадаємо, минулої доби поліція відкрила ще 5 справ за порушення виборчого процесу.