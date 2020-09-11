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11 вересня 2020, 19:19 4

Рейтинги Садового і Синютки на посаду мера Львова синхронно ростуть

11 вересня 2020, 19:19 4
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Соціологи зафіксували зміни у трійці фаворитів виборчої кампанії на посаду мера Львова
Соціологи зафіксували зміни у трійці фаворитів виборчої кампанії на посаду мера Львова
Фото: Варіанти
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Представник «Євросолідарності», нардеп Олег Синютка піднявся на друге місце з результатом 20%, випередивши Руслана Кошулинського (16%). Лідером виборчих рейтингів залишається Андрій Садовий, підтримка якого серед львів’ян зросла до 41%.

Про це свідчать опубліковані 11 вересня результати опитування львівської соціологічної агенція Fama, проведеного протягом 1-7 вересня, пише RegioNews.

За три місяці, що минули з часу попереднього опитування, рейтинги зросли у чинного мера Андрія Садового (+6%) і у колишнього голови ЛОДА Олега Синютки (+8%), натомість рейтинг одного із лідерів ВО "Свобода" Руслана Кошулинського залишився на попередньому рівні.

Близький до трійки фаворитів і лідер "Варти" Ігор Зінкевич, потенційна підтримка якого зросла до 11% (+4% порівняно з червневим опитуванням).

Нагадаємо, У парламентських і президентських рейтингах на Львівщині впевнено лідирує Порошенко – СОЦИС.

Львів вибори мер Кандидат Садовий Андрій Європейська солідарність ВО Свобода
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