У виборчих перегонах на Черкащині лідирують "За майбутнє" та "Слуга народу" - РЕЙТИНГ

Найбільші шанси стати мером Черкас зберігає чинний міський голова Анатолій Бондаренко

Найбільші шанси стати мером Черкас зберігає чинний міський голова Анатолій Бондаренко

Фото з відкритих джерел

Лідерами у рейтингу партій в черкасах та Черкаській області, станом на середину вересня, є «За майбутнє» і «Слуга народу», серед кандидатів у мери – Анатолій Бондаренко.

Такі результати опитування, проведеного протягом 10-15 вересня, отримала соціологічна група "Рейтинг", пише RegioNews.

Лідерами у рейтингу партій до обласної ради є партія "За майбутнє", яку готові підтримати 21,5% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором, та партія "Слуга народу" з показником 20,5%. 12,1% мають намір проголосувати за партію "Батьківщина", 9,3% - за партію "Європейська солідарність", 8,7% - партію "Черкащани", 6,1% – Радикальну партію. На межі прохідного бар’єру – партія "Опозиційна платформа – За життя" з рейтингом 4,9%. Рейтинг інших партій – нижче 4%.

У рейтингу до міської ради Черкас лідирує партія "За майбутнє" з рейтингом 32,9% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. Далі – ""Слуга народу", яку готові підтримати 13,3%, "Голос" з показником 10,9%, партія "Європейська солідарність" – 10,7%, "Батьківщина" – 8,2%, "Національний корпус" – 5,8%, "Опозиційна платформа – За життя" – 5,5%, ВО "Черкащани" – 3,9%. Рейтинг інших політичних сил – нижче 3%.

Серед кандидатів у мери лідером є Анатолій Бондаренко від партії "За майбутнє": 56,5% серед тих, хто голосуватиме та визначився із вибором. 12,3% готові підтримати Віталія Ільченка від партії "Слуга народу", 9,9% - Віктора Євпака від партії "Голос", 6,2% - Сергій Кудактіна від партії "Європейська солідарність", і 5,5% - Дмитра Кухарчука від партії "Національний корпус". Рейтинги інших кандидатів – менше 3%.

Читайте також: "Агрохімік" проти "бандита". Як в Черкасах "зелений" кандидат спробує збити мера Бондаренка