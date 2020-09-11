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11 сентября 2020, 19:19

Рейтинги Садового и Синютки на должность мэра Львова синхронно растут

11 сентября 2020, 19:19
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Социологи зафиксировали изменения в тройке фаворитов избирательной кампании на должность мэра Львова
Социологи зафиксировали изменения в тройке фаворитов избирательной кампании на должность мэра Львова
Фото: Варианты
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Представитель «Евросолидарности», нардеп Олег Синютка поднялся на второе место с результатом 20%, опередив Руслана Кошулинского (16%). Лидером избирательных рейтингов остается Андрей Садовый, поддержка которого среди львовян выросла до 41%.

Об этом свидетельствуют опубликованные 11 сентября результаты опроса львовской социологической агентство Fama, проведенного в течение 1-7 сентября, пишет RegioNews.

За три месяца, что прошли после предыдущего опроса, рейтинги выросли у действующего мэра Андрея Садового (+6%) и у бывшего главы ЛОГА Олега Синютки (+8%), зато рейтинг одного из лидеров ВО "Свобода" Руслана Кошулинского остался на прежнем уровне.

Близок к тройке фаворитов и лидер "Варты" Игорь Зинкевич, потенциальная поддержка которого возросла до 11% (+4% по сравнению с июньским опросом).

Напомним, в парламентских и президентских рейтингах на Львовщине уверенно лидирует Порошенко – СОЦИС.

Львов выборы мэр Кандидат Садовой Андрей Европейская солидарность ВО Свобода
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