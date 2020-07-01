У рейтингах на Львівщині впевнено лідирує Порошенко – СОЦИС

Якби парламентські вибори відбувалися найближчим часом, за партію "Європейська солідарність" готові віддати голоси майже 43%

Якби парламентські вибори відбувалися найближчим часом, за партію "Європейська солідарність" готові віддати голоси майже 43%

Якби вибори Президента відбувалися найближчим часом, то за Петра Порошенка с віддали голоси понад 45,1% львів’ян.

Про це свідчать результати опитування центру СОЦИС, передає RegioNews.

73% опитаних вважають, що події в Україні рухаються у неправильному напрямку.

Позитивне ставлення до президента Порошенка висловили 47,2% опитаних, негативне - 25,2%. Чинного главу держави Володимира Зеленського позитивно оцінюють тільки 18,2% опитаних, 51,3% - негативно. Святослав Вакарчук отримав 40% негативного ставлення і 23,4% - позитивного.

Якби вибори Президента відбувалися найближчим часом, то за Порошенка віддали б голоси понад 45,1% львів’ян. За Володимира Зеленського – 11,1%, Анатолія Гриценка -8,1%, Ігоря Смешка - 6,5%, Андрія Садового - 6%, Юлію Тимошенко - 4,6%, Святослава Вакарчука 4,4%, Олега Ляшка - 2,6%.

Серед політсил беззаперечне лідерство має "Євросолідарність". Якби парламентські вибори відбувалися найближчим часом, за неї готові віддати голоси майже 43%. На другому місці "Голос" -12,5%. "Слуг народу" готові підтримати 8%, "Самопоміч" - 7%, ВО "Свобода" - 5,5%, ВО "Батьківщина" 5.3%.

На виборах до Львіської міськради "Євросолідарність" готові підтримати 29%, "Самопоміч" - 16%, "Голос" - 11%, ВО "Свобода" 6,8%, "Українську Галицьку партію" - 6,3%. На шостому місці "Слуга народу", яку готові підтримати 5,5%.

Якби вибори Львівського міського голови відбувались найближчої неділі, то за Андрія Садового готові проголосувати 35,7%, за кандидата від "Євросолідарності" Олега Синютку -14,4%, за кандидата від ВО "Свобода" Руслана Кошулинського -14,1%.

Нагадаємо, якби дострокові вибори до парламенту відбулися наприкінці червня, бар'єр у 5% голосів виборців змогли б подолати чотири партії. Такі дані оприлюднив Центр Разумкова.