У Львові замінували одразу 30 супермаркетів

Персонал та відвідувачі магазинів екстренно евакуйовані

Фото: inlviv.in.ua

Персонал та відвідувачі магазинів екстренно евакуйовані

У Львові поліція обстежує 30 супермаркетів через повідомлення про замінування.

Про це передає Tvoemisto.tv, інформує RegioNews.

Як повідомила речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська, повідомлення про замінування надійшло сьогодні, 5 червня, близько 6:00.

Наразі вибухотехніки та інші служби обстежуть 30 об’єктів і вибухівки не виявили.

Патрульна поліція евакуювала персонал та відвідувачів.

За інформацією Tvoemisto.tv, ідеться про супермаркети АТБ і Сільпо.

Особу "мінера" поки що не встановили.

Нагадаємо, 1 червня близько 14:00 до служби 102 надійшла інформація про замінування мосту Метро. Патрульні перекрили рух через міст в обох напрямках, викликали на місце слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та інші служби. Через загрозу вибуху столичний метрополітен закрив 4 станції метро. Пізніше його затримали. "Мінера" відправили під арешт на два місяці.