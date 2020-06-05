У Львові замінували одразу 30 супермаркетів
У Львові поліція обстежує 30 супермаркетів через повідомлення про замінування.
Про це передає Tvoemisto.tv, інформує RegioNews.
Як повідомила речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська, повідомлення про замінування надійшло сьогодні, 5 червня, близько 6:00.
Наразі вибухотехніки та інші служби обстежуть 30 об’єктів і вибухівки не виявили.
Патрульна поліція евакуювала персонал та відвідувачів.
За інформацією Tvoemisto.tv, ідеться про супермаркети АТБ і Сільпо.
Особу "мінера" поки що не встановили.
Нагадаємо, 1 червня близько 14:00 до служби 102 надійшла інформація про замінування мосту Метро. Патрульні перекрили рух через міст в обох напрямках, викликали на місце слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та інші служби. Через загрозу вибуху столичний метрополітен закрив 4 станції метро. Пізніше його затримали. "Мінера" відправили під арешт на два місяці.
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