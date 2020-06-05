09:44  05 червня
Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 553 нових випадки захворювання
12:07  05 червня
Перестрілка в Броварах: Аваков відзвітував Раді про хід справи
12:41  05 червня
У "Слуги народу" розповіли про нових голів обласних організацій партії
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст [email protected]
05 червня 2020, 10:34 13

У Львові замінували одразу 30 супермаркетів

Читайте также
на русском языке
05 червня 2020, 10:34 13
Читайте также на русском языке
Персонал та відвідувачі магазинів екстренно евакуйовані
Фото: inlviv.in.ua
Персонал та відвідувачі магазинів екстренно евакуйовані

У Львові поліція обстежує 30 супермаркетів через повідомлення про замінування.

Про це передає Tvoemisto.tv, інформує RegioNews.

Як повідомила речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська, повідомлення про замінування надійшло сьогодні, 5 червня, близько 6:00.

Наразі вибухотехніки та інші служби обстежуть 30 об’єктів і вибухівки не виявили.

Патрульна поліція евакуювала персонал та відвідувачів.

За інформацією Tvoemisto.tv, ідеться про супермаркети АТБ і Сільпо.

Особу "мінера" поки що не встановили.

Нагадаємо, 1 червня близько 14:00 до служби 102 надійшла інформація про замінування мосту Метро. Патрульні перекрили рух через міст в обох напрямках, викликали на місце слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та інші служби. Через загрозу вибуху столичний метрополітен закрив 4 станції метро. Пізніше його затримали. "Мінера" відправили під арешт на два місяці.


Львів магазин мінування поліція супермаркет
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Провал реформи поліції: у Авакова розповіли, хто у цьому винен
05 червня 2020, 08:46
Львівська область не справляється із проведенням ПЛР-тестів, зразки відправляють в інші регіони
04 червня 2020, 21:04
Зґвалтування в Кагарлику: у справі може з'явитися ще три жертви
04 червня 2020, 20:43
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
04 червня 2020, 21:57
Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
01 червня 2020, 13:00
Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"
29 травня 2020, 13:00
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
04 червня 2020, 13:00
"Смотрящий" Києва: нардеп розповів, хто стоїть за мільярдними оборудками у столиці і при чому тут Єрмак
03 червня 2020, 12:32
"Миші з`їли": у держрезерві недорахувалися 2700 вагонів зерна
01 червня 2020, 11:53
Останні Популярні
Ігор Гришачов
Іван Галунга
Юрій Бутусов
Всі блоги »
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
04 червня 2020, 13:00
Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
03 червня 2020, 15:00
Всі публікації »
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Всі відео »
Лисенко Олександр
Міський голова Сум
Надал Сергій
Міський голова Тернополя
Буряк Володимир
Міський голова Запоріжжя
Всі досьє »