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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
05 июня 2020, 10:34 13

Во Львове заминировали сразу 30 супермаркетов

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05 июня 2020, 10:34 13
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Персонал и посетители магазинов экстренно эвакуированы
Фото: inlviv.in.ua
Персонал и посетители магазинов экстренно эвакуированы

Во Львове полиция обследует 30 супермаркетов за сообщения о заминировании.

Об этом передает Tvoemisto.tv, передает RegioNews.

Как сообщила пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская, сообщение о заминировании поступило сегодня, 5 июня, около 6:00.

в настоящее время взрывотехники и другие службы обследуют 30 объектов и взрывчатки не обнаружили.

Патрульная полиция эвакуировала персонал и посетителей.

По информации Tvoemisto.tv речь идет о супермаркеты АТБ и Сильпо.

Личность "минера" пока не установили.

Напомним, 1 июня около 14:00 в службу 102 поступила информация о минировании моста Метро. Патрульные перекрыли движение через мост в обоих направлениях, вызвали на место следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие службы. Из-за угрозы взрыва столичный метрополитен закрыл 4 станции метро. Позже его затримали. "Минера" отправили под арест на два месяца.


Львов магазин минирование полиция супермаркет
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