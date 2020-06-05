Во Львове заминировали сразу 30 супермаркетов
Во Львове полиция обследует 30 супермаркетов за сообщения о заминировании.
Об этом передает Tvoemisto.tv, передает RegioNews.
Как сообщила пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская, сообщение о заминировании поступило сегодня, 5 июня, около 6:00.
в настоящее время взрывотехники и другие службы обследуют 30 объектов и взрывчатки не обнаружили.
Патрульная полиция эвакуировала персонал и посетителей.
По информации Tvoemisto.tv речь идет о супермаркеты АТБ и Сильпо.
Личность "минера" пока не установили.
Напомним, 1 июня около 14:00 в службу 102 поступила информация о минировании моста Метро. Патрульные перекрыли движение через мост в обоих направлениях, вызвали на место следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие службы. Из-за угрозы взрыва столичный метрополитен закрыл 4 станции метро. Позже его затримали. "Минера" отправили под арест на два месяца.
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