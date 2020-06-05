Провал реформи поліції: у Авакова розповіли, хто у цьому винен

Один з двох ґвалтівників у Кагарлику успішно пройшов переатестацію

Фото: з відкритих джерел

Один з двох ґвалтівників у Кагарлику успішно пройшов переатестацію

У провалі реформи поліції, в розвалі роботи та кадровій кризі винна колишня глава поліції Хатія Деканоїдзе.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в інтерв'ю Радіо Свобода, передає RegioNews.

Я вважаю, що переатестація, організована Хатією Деканоїдзе, призвела до розвалу поліції і, в тому числі, не дала ніякого результату. Наприклад, один з двох ґвалтівників успішно пройшов переатестацію, організовану Хатією Деканоїдзе в 2016 році. Досить?"

Він не зміг підтвердити інформацію про те, що 93% старих кадрів повернулися в поліцію через суди.

У мене цифр щодо обсягу немає, але я конкретно та чітко заявляю і прошу показати: реформа по переатестації, організована Деканоїдзе призвела до того, що ґвалтівник з Кагарлицького відділення успішно пройшов переатестацію. І в результаті, після переатестації, організованою Деканоїдзе, скоїв тортури і насильство", - заявив заступник глави МВС.

Раніше повідомлялося, що парламентська фракція "Голос" наполягає на звільненні з посад міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Національної поліції Ігоря Клименка у зв'язку з побиттям та зґвалтуванням затриманої жінки поліцейськими в Кагарлику Київської області.