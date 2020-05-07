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Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
07 травня 2020, 12:31 4

Львівщина: зафіксовано 42 нових випадки COVID-19, помер 61-річний чоловік

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07 травня 2020, 12:31 4
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В регіоні кількість інфікованих коронавірусом стрімко зростає
Фото з відкритих джерел
В регіоні кількість інфікованих коронавірусом стрімко зростає

У Львівській області зафіксували 17-й летальний випадок від COVID-19, 595 осіб інфіковано. За добу виявили 42 нових випадки, це рекордний показник для регіону.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Львів VS коронавірус у Facebook.

61-річний пацієнт із Миколаївського району помер 4 травня. Позитивні результати ПЛР-тестування прийшли вчора ввечері. Відомо, що він хворів вдома, а коли стало погано, звернувся до обласної лікарні. Лікарі виявили двобічну пневмонію і скерували у Винниківський госпіталь. Чоловіка госпіталізували, через годину він помер.

На Львівщині – 17-та смерть від COVID-19… 61-річний пацієнт із Миколаївського району помер у госпіталі у Винниках 4...

Опубліковано Львів VS коронавірус Середа, 6 травня 2020 р.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що на Львівщині 42 підтверджені діагнози COVID-19. Це більше, ніж було вчора, коли за добу виявили 39 позитивних результатів і назвали цю цифру рекордною.

"Не можемо робити об’єктивних висновків з двох днів, але динаміка збільшується і ми за цим уважно слідкуємо", - зауважує мер.

+42 підтверджені діагнози COVID-19 за добу на Львівщині. Це більше ніж було вчора. Не можемо робити об’єктивних...

Опубліковано Андрій Садовий Середа, 6 травня 2020 р.

Нагадаємо, в Україні 13691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 507 нових випадків.

4 травня у Львівській області зафіксували 16-ту смерть від COVID-19.


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