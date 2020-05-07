Львівщина: зафіксовано 42 нових випадки COVID-19, помер 61-річний чоловік
У Львівській області зафіксували 17-й летальний випадок від COVID-19, 595 осіб інфіковано. За добу виявили 42 нових випадки, це рекордний показник для регіону.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Львів VS коронавірус у Facebook.
61-річний пацієнт із Миколаївського району помер 4 травня. Позитивні результати ПЛР-тестування прийшли вчора ввечері. Відомо, що він хворів вдома, а коли стало погано, звернувся до обласної лікарні. Лікарі виявили двобічну пневмонію і скерували у Винниківський госпіталь. Чоловіка госпіталізували, через годину він помер.
На Львівщині – 17-та смерть від COVID-19… 61-річний пацієнт із Миколаївського району помер у госпіталі у Винниках 4...Опубліковано Львів VS коронавірус Середа, 6 травня 2020 р.
Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що на Львівщині 42 підтверджені діагнози COVID-19. Це більше, ніж було вчора, коли за добу виявили 39 позитивних результатів і назвали цю цифру рекордною.
"Не можемо робити об’єктивних висновків з двох днів, але динаміка збільшується і ми за цим уважно слідкуємо", - зауважує мер.
+42 підтверджені діагнози COVID-19 за добу на Львівщині. Це більше ніж було вчора. Не можемо робити об’єктивних...Опубліковано Андрій Садовий Середа, 6 травня 2020 р.
Нагадаємо, в Україні 13691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 507 нових випадків.
4 травня у Львівській області зафіксували 16-ту смерть від COVID-19.
- 15:01 07 травня В Україні відновили роботу більше 500 ринків
- 14:50 07 травня Заарештували звільненого з полону бойовиків бранця
- 14:32 07 травня Корупція в КМДА: Кличко хоче розставити крапки над "і"
- 14:28 07 травня На Вінниччині поліцейський у відпустці промишляв розбоєм
- 14:13 07 травня На Чернігівщині колишній начальник артскладу торгував боєприпасами з зони ООС
- 14:10 07 травня Академія наук не отримувала грошей на тести на коронавірус
- 21:49 06 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:58 30 квітня У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
- 17:00 01 травня Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
- 16:47 02 травня Мер Черкас звинуватив Зеленського у корупції
- 16:48 06 травня "Там цифра нормальна": у мережі з'явилася нова порція "плівок Єрмака"
- 12:08 03 травня Влада готує послаблення карантину: відкриють перукарні і кафе