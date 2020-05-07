В Україні понад півтисячі діагнозів коронавірусу за добу
За добу в Україні зафіксували 13 нових смертей та 507 нових випадків коронавірусу. Вилікувалися 299 громадян.
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Загалом станом на 7 травня кількість підтверджених діагнозів COVID-19 становить 13 691. При цьому за весь час епідемії в Україні померли 340 людей. 2 396 осіб змогли подолати хворобу.
Кількість нових діагнозів збільшилася у порівнянні з показниками попередньої доби. А от нові підозри стали з'являтися трохи рідше. Так, за 6 травня надійшло 1 182 підозр, а за весь час було опрацьовано 35 904 звернень.
Ситуація із захворюванням у регіонах така:
Вінницька область — 485 випадків;
Волинська область — 393 випадки;
Дніпропетровська область — 624 випадки;
Донецька область — 89 випадків;
Житомирська область — 468 випадків;
Закарпатська область — 600 випадків;
Запорізька область — 300 випадків;
Івано-Франківська область — 1055 випадків;
Кіровоградська область — 403 випадки;
м. Київ — 1675 випадків;
Київська область — 916 випадків;
Львівська область — 595 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 171 випадок;
Одеська область — 568 випадків;
Полтавська область — 236 випадків;
Рівненська область — 817 випадків;
Сумська область — 131 випадок;
Тернопільська область — 951 випадок;
Харківська область — 448 випадків;
Херсонська область — 146 випадків;
Хмельницька область — 138 випадків;
Чернівецька область — 2048 випадків;
Черкаська область — 324 випадки;
Чернігівська область — 68 випадків.
Нагадаємо, саме на початок травня раніше прогнозували пік захворюваності і смертей від хвороби.
- 11:38 07 травня За добу в Україну з-за кордону повернули ще близько 500 громадян
- 11:13 07 травня На Тернопільщині від COVID-19 за добу померли двоє людей
- 11:08 07 травня Польща відмовилася від виборів президента через коронавірус
- 10:52 07 травня В одному з районів Одещини через втрати врожаю оголосили надзвичайну ситуацію
- 10:49 07 травня На країну обрушилася негода: у Карпатах випало 15 см снігу
- 10:36 07 травня Кабмін затвердив перспективні плани чотирьох областей
- 21:49 06 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:58 30 квітня У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
- 17:00 01 травня Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
- 16:47 02 травня Мер Черкас звинуватив Зеленського у корупції
- 12:08 03 травня Влада готує послаблення карантину: відкриють перукарні і кафе
- 16:48 06 травня "Там цифра нормальна": у мережі з'явилася нова порція "плівок Єрмака"