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07 травня 2020, 09:42 38

В Україні понад півтисячі діагнозів коронавірусу за добу

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07 травня 2020, 09:42 38
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Загальна кількість підтверджених випадків - 13 691
Фото: pixabay.com
Загальна кількість підтверджених випадків - 13 691

За добу в Україні зафіксували 13 нових смертей та 507 нових випадків коронавірусу. Вилікувалися 299 громадян.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Загалом станом на 7 травня кількість підтверджених діагнозів COVID-19 становить 13 691. При цьому за весь час епідемії в Україні померли 340 людей. 2 396 осіб змогли подолати хворобу.

Кількість нових діагнозів збільшилася у порівнянні з показниками попередньої доби. А от нові підозри стали з'являтися трохи рідше. Так, за 6 травня надійшло 1 182 підозр, а за весь час було опрацьовано 35 904 звернень.

Ситуація із захворюванням у регіонах така:

Вінницька область — 485 випадків;

Волинська область — 393 випадки;

Дніпропетровська область — 624 випадки;

Донецька область — 89 випадків;

Житомирська область — 468 випадків;

Закарпатська область — 600 випадків;

Запорізька область — 300 випадків;

Івано-Франківська область — 1055 випадків;

Кіровоградська область — 403 випадки;

м. Київ — 1675 випадків;

Київська область — 916 випадків;

Львівська область — 595 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 171 випадок;

Одеська область — 568 випадків;

Полтавська область — 236 випадків;

Рівненська область — 817 випадків;

Сумська область — 131 випадок;

Тернопільська область — 951 випадок;

Харківська область — 448 випадків;

Херсонська область — 146 випадків;

Хмельницька область — 138 випадків;

Чернівецька область — 2048 випадків;

Черкаська область — 324 випадки;

Чернігівська область — 68 випадків.

Нагадаємо, саме на початок травня раніше прогнозували пік захворюваності і смертей від хвороби.


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