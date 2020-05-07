На Тернопільщині від COVID-19 за добу померли двоє людей
В області 17 летальних випадків
В області 17 летальних випадків
Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 9 годину 7 травня на Тернопільщині 951 випадок COVID-19, 17 – летальних, 211 людей одужали.
Про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби із коронавірусом на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.
За добу в Тернопільській області виявили 16 нових випадків інфікування. Наразі в регіоні 951 пацієнт із COVID-19, зокрема:
- 283– жителі Кременецького району.
- 183– жителі Монастириського району.
- 116 – жителі Шумського району.
- 83– жителі міста Тернополя.
- 62 – жителі Бучацького району.
- 53 – жителі Чортківського району.
- 43 – жителі Заліщицького району.
- 25 – жителі Козівського району.
- 19– жителі Лановецького району.
- 18– жителі Збаразького району.
- 14 – жителі Тернопільського району.
- 13– жителі Борщівського району.
- 13 – жителі Гусятинського району.
- 11 – жителі Теребовлянського району.
- 5 – жителі Підгаєцького району.
- 4– жителі Підволочиського району.
- 3 – жителі Бережанського району.
- 3 – жителі Зборівського району.
+16 ХВОРИХ НА COVID-19 НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ СТАНОМ НА 09:00 7 ТРАВНЯ. ЗАГАЛОМ В ОБЛАСТІ 951 ВИПАДОК Згідно з даними...Опубліковано Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом Середа, 6 травня 2020 р.
Нагадаємо, в Україні 13691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 507 нових випадків.
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