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07 травня 2020, 11:13 6

На Тернопільщині від COVID-19 за добу померли двоє людей

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07 травня 2020, 11:13 6
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В області 17 летальних випадків
Фото з відкритих джерел
В області 17 летальних випадків

Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 9 годину 7 травня на Тернопільщині 951 випадок COVID-19, 17 – летальних, 211 людей одужали.

Про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби із коронавірусом на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

За добу в Тернопільській області виявили 16 нових випадків інфікування. Наразі в регіоні 951 пацієнт із COVID-19, зокрема:

  • 283– жителі Кременецького району.
  • 183– жителі Монастириського району.
  • 116 – жителі Шумського району.
  • 83– жителі міста Тернополя.
  • 62 – жителі Бучацького району.
  • 53 – жителі Чортківського району.
  • 43 – жителі Заліщицького району.
  • 25 – жителі Козівського району.
  • 19– жителі Лановецького району.
  • 18– жителі Збаразького району.
  • 14 – жителі Тернопільського району.
  • 13– жителі Борщівського району.
  • 13 – жителі Гусятинського району.
  • 11 – жителі Теребовлянського району.
  • 5 – жителі Підгаєцького району.
  • 4– жителі Підволочиського району.
  • 3 – жителі Бережанського району.
  • 3 – жителі Зборівського району.

+16 ХВОРИХ НА COVID-19 НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ СТАНОМ НА 09:00 7 ТРАВНЯ. ЗАГАЛОМ В ОБЛАСТІ 951 ВИПАДОК Згідно з даними...

Опубліковано Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом Середа, 6 травня 2020 р.

Нагадаємо, в Україні 13691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 507 нових випадків.


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