На Тернопільщині від COVID-19 за добу померли двоє людей

В області 17 летальних випадків

Фото з відкритих джерел

В області 17 летальних випадків

Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 9 годину 7 травня на Тернопільщині 951 випадок COVID-19, 17 – летальних, 211 людей одужали.

Про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби із коронавірусом на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

За добу в Тернопільській області виявили 16 нових випадків інфікування. Наразі в регіоні 951 пацієнт із COVID-19, зокрема:

283– жителі Кременецького району.

183– жителі Монастириського району.

116 – жителі Шумського району.

83– жителі міста Тернополя.

62 – жителі Бучацького району.

53 – жителі Чортківського району.

43 – жителі Заліщицького району.

25 – жителі Козівського району.

19– жителі Лановецького району.

18– жителі Збаразького району.

14 – жителі Тернопільського району.

13– жителі Борщівського району.

13 – жителі Гусятинського району.

11 – жителі Теребовлянського району.

5 – жителі Підгаєцького району.

4– жителі Підволочиського району.

3 – жителі Бережанського району.

3 – жителі Зборівського району.

+16 ХВОРИХ НА COVID-19 НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ СТАНОМ НА 09:00 7 ТРАВНЯ. ЗАГАЛОМ В ОБЛАСТІ 951 ВИПАДОК Згідно з даними... Опубліковано Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом Середа, 6 травня 2020 р.

Нагадаємо, в Україні 13691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 507 нових випадків.