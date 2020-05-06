COVID-19 виявили у майже 900 дітей: які показники в регіонах

Найбільша кількість інфікованих у Чернівецькій, Київській, Рівненській, Тернопільській областях

Фото: Микола Кулеба

Найбільша кількість інфікованих у Чернівецькій, Київській, Рівненській, Тернопільській областях

В Україні 881 дитина із підтвердженим COVID-19, з них 137 - одужали. Діти і підлітки схильні до ризику інфікування так само, як і представники інших вікових категорій.

Про це RegioNews інформує із посиланням на Центр громадського здоров’я України.

Найбільше дітей із підтвердженим COVID-19 у:

Чернівецькій області — 177. З них одужало 29;

Києві — 102, одужало 2;

Київській області — 86, одужало 5;

Рівненській області — 55, одужало 2;

Тернопільській області — 61. З них одужало 12.

Троє дітей із підтвердженим діагнозом COVID-19 мають діабет. Одна дитина — захворювання печінки. У двох дітей імунодефіцит. У п’ятьох — серцево-судинні захворювання. У шістьох дітей хронічні захворювання легень. У сімох — хронічні неврологічні чи нейром'язові захворювання. Десятеро дітей перебувають у відділенні інтенсивної терапії.

Згідно із даними World Health Organization (WHO), діти і підлітки схильні до ризику інфікування COVID-19 так само, як і представники інших вікових категорій, і також можуть бути джерелом подальшого поширення інфекції.

Водночас, діти і молодь менш схильні до ризику розвитку важких форм захворювання. Однак важкі випадки COVID-19 можуть бути серед представників усіх вікових груп.

Нагадаємо, в Україні вже понад 13 тисяч хворих на коронавірус, 327 летальних випадків. Медики зафіксували збільшення приросту нових діагнозів і підозр.