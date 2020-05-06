COVID-19 виявили у майже 900 дітей: які показники в регіонах
В Україні 881 дитина із підтвердженим COVID-19, з них 137 - одужали. Діти і підлітки схильні до ризику інфікування так само, як і представники інших вікових категорій.
Про це RegioNews інформує із посиланням на Центр громадського здоров’я України.
Найбільше дітей із підтвердженим COVID-19 у:
- Чернівецькій області — 177. З них одужало 29;
- Києві — 102, одужало 2;
- Київській області — 86, одужало 5;
- Рівненській області — 55, одужало 2;
- Тернопільській області — 61. З них одужало 12.
Троє дітей із підтвердженим діагнозом COVID-19 мають діабет. Одна дитина — захворювання печінки. У двох дітей імунодефіцит. У п’ятьох — серцево-судинні захворювання. У шістьох дітей хронічні захворювання легень. У сімох — хронічні неврологічні чи нейром'язові захворювання. Десятеро дітей перебувають у відділенні інтенсивної терапії.
Згідно із даними World Health Organization (WHO), діти і підлітки схильні до ризику інфікування COVID-19 так само, як і представники інших вікових категорій, і також можуть бути джерелом подальшого поширення інфекції.
Водночас, діти і молодь менш схильні до ризику розвитку важких форм захворювання. Однак важкі випадки COVID-19 можуть бути серед представників усіх вікових груп.
Нагадаємо, в Україні вже понад 13 тисяч хворих на коронавірус, 327 летальних випадків. Медики зафіксували збільшення приросту нових діагнозів і підозр.
- 19:29 06 травня В Україні відновили роботу більше половини продовольчих ринків
- 18:58 06 травня Кабмін виділив 11 мільйонів для постраждалих від пожеж у Житомирській області
- 18:24 06 травня Єрмак хоче перезавантажити переговори в Мінську і залучити до них переселенців
- 18:16 06 травня Грицьков більше не головний "патріот" Харківщини
- 17:42 06 травня Контррозвідка затримала агента ФСБ, який збирав дані про військові винаходи
- 17:35 06 травня Депутатку звинувачують у заниженні вартості оренди нерухомості у Львові
- 16:00 06 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:58 30 квітня У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
- 17:00 01 травня Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
- 16:47 02 травня Мер Черкас звинуватив Зеленського у корупції
- 09:00 29 квітня Ар'єргард Саакашвілі, або ціна образи Сергія Лещенко
- 12:08 03 травня Влада готує послаблення карантину: відкриють перукарні і кафе