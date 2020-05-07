Во Львовской области зафиксировано 42 новых случая COVID-19, умер 61-летний мужчина
Во Львовской области зафиксировали 17-й летальный случай от COVID-19, 595 человек инфицировано. За сутки выявили 42 новых случая, это рекордный показатель для региона.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Львов VS коронавирус в Facebook.
61-летний пациент из Николаевского района скончался 4 мая. Положительные результаты ПЦР-тестирования пришли вчера вечером. Известно, что он болел дома, а когда стало плохо, обратился в областную больницу. Врачи обнаружили двухстороннюю пневмонию и направили его в Винниковский госпиталь. Мужчину госпитализировали, через час он умер.
На Львовщине – 17-и смерть от COVID-19... 61-летний пациент из Николаевского района скончался в госпитале в Винниках 4...Опубликовано Львов VS коронавирус Среда, 6 мая 2020 г.
Городской глава Львова Андрей Садовый сообщил, что во Львовской области 42 подтвержденные диагнозы COVID-19. Это больше, чем было вчера, когда за сутки обнаружили 39 положительных результатов и назвали эту цифру рекордной.
"Не можем делать объективных выводов из двух дней, но динамика увеличивается и мы за этим внимательно следим", - замечает мэр.
+42 подтвержденные диагнозы COVID-19 за сутки на Львовщине. Это больше чем было вчера. Не можем делать объективных...Опубликовано Андрей Садовый Среда, 6 мая 2020 г.
Напомним, в Украине 13691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 507 новых случаев.
4 мая во Львовской области зафиксировали 16-ю смерть от COVID-19.
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