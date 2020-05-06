На Львівщині за добу 39 нових випадків зараження COVID-19

Всього в області підтверджено 553 випадку інфікування коронавірусом

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Всього в області підтверджено 553 випадку інфікування коронавірусом

У Львівській області в обласній інфекційній лікарні на лікуванні перебуває 131 пацієнт, 5 з них – у реанімації, двоє – на апараті ШВЛ. Одужали 116 пацієнтів.

Про це RegioNews інформує з посиланням на дані Львівської міської ради.

Відомо, що станом на ранок 6 травня у Львові та Львівській області підтверджено 553 випадків інфікування коронавірусом, з низ 16 летальні.

За оперативними даними, вчора в лабораторіях провели 224 ПЛР-тестів, з яких 39 виявилися позитивними.

Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що це рекордна цифра за весь час карантину.

"Це рекордна цифра. Ми уважно стежимо за динамікою захворювання. Рішення послабити карантин буде прийнято лише за умови, що динаміка піде на спад", - повідомив мер міста.

Як раніше повідомлялося, в Україні вже понад 13 тисяч хворих коронавірусом, 327 летальних випадків. Медики зафіксували збільшення приросту нових діагнозів і підозр.