У Черкасах із лікарні втекли хворі на коронавірус: правда чи фейк

7 квітня директор департаменту охорони здоров'я Надія Гетьман повідомила про те, що із Черкаської інфекційної лікарні втекли два COVID-позитивні пацієнти

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7 квітня директор департаменту охорони здоров'я Надія Гетьман повідомила про те, що із Черкаської інфекційної лікарні втекли два COVID-позитивні пацієнти

Заяву чиновниці оприлюднив місцевий інтернет-портал vikka.ua. Що насправді сталося в Черкаській області, намагалися розібратися RegioNews.

"Вони змогли вийти через окремі виходи надвір, які є в кожній боксованій палаті "інфекційки". В інших областях таке вже траплялось, а в нас – перше таке сталось. Тому сьогодні на засідання Штабу з ліквідації НС буду виносити питання, як в подальшому запобігти подібним випадкам”, - прокоментувала ситуацію Надія Гетьман.

Додала, що йдеться про жінку та її дитину, які самовільно залишили медзаклад 3 квітня.

На інформацію одразу відреагував голова Черкаської ОДА Роман Боднар, повідомляє місцевий ЗМІ "Прочерк”.

" Щойно надійшла інформація, нібито з Черкаської інфекційної лікарні втекли хворі. Це не відповідає дійсності. Їх відпустили додому. Тож ніякої паніки немає”, - заявив очільник області.

Крапку у цій історії поставив сектор комунікації поліції в Черкаській області.

"Сьогодні вранці було розповсюджено інформацію, про те що з інфекційної лікарні в місті Черкаси втекло двоє пацієнтів, хворих на коронавірус COVID-19. Інформація не відповідає дійсності. Як з’ясували поліцейські, в інфекційній лікарні дійсно знаходилось на лікуванні двоє пацієнтів - мати з малолітнім сином. В зв’язку з тим, що у них легка форма хвороби, відповідно до наказу МОЗ України № 722, їх направлено на амбулаторне лікування за місцем проживання, для подальшої самоізоляції”, - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Станом на 7 квітня за даними МОЗ відомо про 77 випадків інфікування у Черкаській області. За останню добу лабораторно підтвердили 15 випадків захворювання на атипову пневмонію. 5 хворих мешкають у Городищенському районі, 4 - у Маньківському, у Кам’янці відомо про 3 COVID-позитивних, в обласному центрі таких пацієнтів двоє, один інфікований мешкає у Смілянському районі.

МОЗ повідомило про три нові випадки інфікування на Черкащині. Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко розповів, що мова йде про двох пацієнтів міської інфекційної лікарні, яким днями повідомили про підозру інфікування. Ще одна хвора - жінка зі Сміли. Наразі вона перебуває під наглядом медиків обласної інфекційної лікарні.

Атипову пневмонію подолали вже двоє пацієнтів.

У області також зафіксували один летальний випадок. 3 квітня в Умані від COVID-19 помер 47-річний рабин Моше Голшевський, повідомляють на сайті UmanShalom.co.il.

Член громади бреславських хасидів в Лондоні Моше Голшевський прилетів до Умані 11 березня, щоб відсвяткувати весілля свого сина. Відчув себе зле. Медики шпиталізували його до місцевої лікарні, де чоловік і помер. Його поховали на кладовищі в Умані. У чоловіка залишилися залишилися дружина і 14 дітей. У деяких із них медики вже лабораторно підтвердили інфікування коронавірусом.

Як писали RegioNews раніше, 6 квітня у Черкаській області підтвердили два нових випадки інфікування COVID-19, двоє пацієнтів у тяжкому стані.