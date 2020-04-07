На Херсонщині голову РГА покарали штрафом за порушення карантинних вимог

В Херсонській області голова Бериславської РДА прийшов на засідання комісії без маски за що поліція склала на нього протокол

Фото: unsplash

В Херсонській області голова Бериславської РДА прийшов на засідання комісії без маски за що поліція склала на нього протокол

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ. "Так, це правдива інформація – вчора склали протокол про адміністративне правопорушення 44 (з позначкою 3) на голову Бериславської РДА, який прийшов на засідання комісії з питань ТЕБ та НС без маски", - зазначила начальниця відділу комунікації ГУ НП в Херсонській області Тетяна Пшонь. За її словами, голові РДА робили неодноразово зауваження, зокрема, керівник місцевої поліції, проте він не дослухався. Очолює Бериславську РДА Роман Ставрост, він призначений на цю посаду розпорядженням Президента України з 29 листопада 2019 року. Зазначимо, що у Херсонській області 13 випадків захворювання на коронавірус. Географія поширення коронавірусної інфекції на території Херсонщини: м.Херсон – 7 випадків Генічеськ – 1 випадок Олешки – 1 випадок (летальний) Голопристанський район – 1 випадок Чаплинський район – 1 випадок Нова Каховка – 2 випадки. Зa вчopaшню дoбy y Xepcoні зaxвopілo 2 людeй: 64-pічний чoлoвік тa 3-pічнa дитинa – члeни poдини paнішe виявлeнoгo xвopoгo нa COVID-19, мeшкaнця м. Xepcoнa, які пpoживaли і кoнтaктyвaли з ним. Чoлoвікa гocпітaлізoвaнo в інфeкційнy лікapню, a дитинa paзoм із мaмoю знaxoдитьcя нa caмoізoляції. У мaми мaлeнькoї дитини COVID-19 нe виявлeнo. Крім того, повідомляється, що у Херсоні померлих від COVID-19 ховатимуть в спеціальних мішках. "У Херсоні, як з'ясувалося, такі мішки продає одна-єдина фірма, що спеціалізується на наданні ритуальних послуг. Коштують вони близько 200 грн, але проблема в тому, що продати їх погоджуються тільки за готівковий розрахунок. А для комунальної медичної установи така форма розрахунків вкрай проблемна. Тому буде звертатися до благодійників, які зараз пропонують грошову допомогу, щоб замість грошей купили "похоронні" мішки", - повідомив головний лікар херсонської інфекційної лікарні Володимир Мітковський. Нагадаємо, що протягом минулої доби, 6 квітня, в Україні лабораторно підтверджено 143 нових випадки інфікування коронавірусом.

.