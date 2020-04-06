У Львові сума благодійної допомоги перевищила 30 млн гривень
Львівські підприємці виділили понад 30 млн грн на допомогу у боротьбі з коронавірусом, повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.
"Підприємці надають різноманітну допомогу від закупівлі великого дороговартісного обладнання до безкоштовної передачі масок, медичних костюмів, респіраторів та інших засобів захисту", - розповідає радниця міського голови Вікторія Довжик.
Частину захисних костюмів виробили місцеві підприємці. Їх розвозять у всі лікарні та поліклініки міста.
"Ми не можемо зосередитись на допомозі лише одній лікарні, необхідно подбати про всіх лікарів та медперсонал. Усе місто працює в умовах карантину і у будь-якому медичному закладі може виникнути надзвичайна ситуація", - зазначила Довжик.
Багато обладнання, яке вже оплачене благодійниками, ще в дорозі.
Нагадаємо, у Львівській області медики та комунальники отримають доплати за роботу в умовах карантину. Для всіх інших працівників премії скасовуються, в тому числі й преміювання мера.
У Львові на 3D-принтері друкують захисні маски для лікарів. "Львівська політехніка" почала виготовляти захисні маски для лікарів та перехідники для апаратів штучної вентиляції легень.
Учора у Львівській області зафіксували першу смерть від COVID-19. Від коронавірусу помер 69-річний чоловік.
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