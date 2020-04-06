Во Львове сумма благотворительной помощи превысила 30 млн гривен
Львовские предприниматели выделили более 30 млн грн на помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.
"Предприниматели оказывают разнообразную помощь от закупки большого дорогостоящего оборудования к бесплатной передаче масок, медицинских костюмов, респираторов и других средств защиты", - рассказывает советник главы города Виктория Довжик.
Часть защитных костюмов произвели местные предприниматели. Их развозят во все больницы и поликлиники города.
"Мы не можем сосредоточить всю помощь только в одной больнице, необходимо позаботиться о всех врачах и медперсонале. Весь город работает в условиях карантина и в любом медицинском учреждении может возникнуть чрезвычайная ситуация", - отметила Довжик.
Много оборудования, которое уже оплачено благотворителями, еще в дороге.
Напомним, во Львовской области медики и коммунальщики получат доплаты за работу в условиях карантина. Для всех других работников премии отменяются, в том числе и премирование мэра.
Во Львове на 3D-принтере печатают защитные маски для врачей. "Львовская политехника" начала изготавливать защитные маски для врачей и переходники для аппаратов искусственной вентиляции легких.
Вчера во Львовской области зафиксировали первую смерть от COVID-19. От коронавируса умер 69-летний мужчина.
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