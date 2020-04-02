У Запорізькій області чотири нові випадки коронавірусу

В Запорізькій області у місті Мелітополь за минулу добу зареєстровано чотири нових випадки зараження коронавірусом, серед захворілих дітей немає

Фото: поліція

В Запорізькій області у місті Мелітополь за минулу добу зареєстровано чотири нових випадки зараження коронавірусом, серед захворілих дітей немає

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на міську раду Мелітополя.

Повідомляється, що стан пацієнтів лікарі оцінюють як середньої важкості. Проведення штучної вентиляції легень ніхто не потребує.

"Зі слів пацієнтів, за межі країни ніхто з них не виїжджав. Продовжується епідеміологічне розслідування, визначається коло контактних осіб, за якими встановлюється медичний нагляд", - йдеться у повідомлені.

Всього в місті Мелітополі на 2 квітня зареєстровано 10 осіб з підтвердженим діагнозом, 1 пацієнт одужав.

Загалом в Запорізькій області зареєстровано 22 випадки зараження коронавірусом. в Запоріжжі - 9 хворих, по області - 13. Серед хворих в Мелітополі - головний лікар лікарні, а в Запоріжжі - голова Запорізької облради.

Крім того у Запоріжжі та Мелітополі співробітники поліції проводять рейди та перевіряють дотримання карантинного режиму громадянами, які прибули з інших держав. Фактів порушення не виявлено.

Минулої доби правоохоронці перевірили більше 70 осіб у Запоріжжі.

Нагадаємо, що станом на ранок 2 квітня за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 804 випадки COVID-19.