У Запорізькій області чотири нові випадки коронавірусу
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на міську раду Мелітополя.
Повідомляється, що стан пацієнтів лікарі оцінюють як середньої важкості. Проведення штучної вентиляції легень ніхто не потребує.
"Зі слів пацієнтів, за межі країни ніхто з них не виїжджав. Продовжується епідеміологічне розслідування, визначається коло контактних осіб, за якими встановлюється медичний нагляд", - йдеться у повідомлені.
Всього в місті Мелітополі на 2 квітня зареєстровано 10 осіб з підтвердженим діагнозом, 1 пацієнт одужав.
Загалом в Запорізькій області зареєстровано 22 випадки зараження коронавірусом. в Запоріжжі - 9 хворих, по області - 13. Серед хворих в Мелітополі - головний лікар лікарні, а в Запоріжжі - голова Запорізької облради.
Крім того у Запоріжжі та Мелітополі співробітники поліції проводять рейди та перевіряють дотримання карантинного режиму громадянами, які прибули з інших держав. Фактів порушення не виявлено.
Минулої доби правоохоронці перевірили більше 70 осіб у Запоріжжі.
Нагадаємо, що станом на ранок 2 квітня за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 804 випадки COVID-19.
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