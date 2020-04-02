09:31  02 квітня
Бойовики на Донбасі активізувалися в районі угруповання "Схід", є поранені
09:01  02 квітня
Коронавірус на Херсонщині: виявили три нові випадки, один - летальний, облцентр закрили на карантин
08:31  02 квітня
На Буковині за день виявили 39 нових хворих - голова ОДА
UA | RU
UA | RU
02 квітня 2020, 10:41 3

У Запорізькій області чотири нові випадки коронавірусу

Читайте также
на русском языке
02 квітня 2020, 10:41 3
Читайте также на русском языке
В Запорізькій області у місті Мелітополь за минулу добу зареєстровано чотири нових випадки зараження коронавірусом, серед захворілих дітей немає
Фото: поліція
В Запорізькій області у місті Мелітополь за минулу добу зареєстровано чотири нових випадки зараження коронавірусом, серед захворілих дітей немає

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на міську раду Мелітополя.

Повідомляється, що стан пацієнтів лікарі оцінюють як середньої важкості. Проведення штучної вентиляції легень ніхто не потребує.

"Зі слів пацієнтів, за межі країни ніхто з них не виїжджав. Продовжується епідеміологічне розслідування, визначається коло контактних осіб, за якими встановлюється медичний нагляд", - йдеться у повідомлені.

Всього в місті Мелітополі на 2 квітня зареєстровано 10 осіб з підтвердженим діагнозом, 1 пацієнт одужав.

Загалом в Запорізькій області зареєстровано 22 випадки зараження коронавірусом. в Запоріжжі - 9 хворих, по області - 13. Серед хворих в Мелітополі - головний лікар лікарні, а в Запоріжжі - голова Запорізької облради.

Крім того у Запоріжжі та Мелітополі співробітники поліції проводять рейди та перевіряють дотримання карантинного режиму громадянами, які прибули з інших держав. Фактів порушення не виявлено.

Минулої доби правоохоронці перевірили більше 70 осіб у Запоріжжі.

Нагадаємо, що станом на ранок 2 квітня за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 804 випадки COVID-19.


коронавірус Запоріжжя Мелітополь карантин COVID-19
Коронавірус в Україні: хворих понад 800 і 20 смертей
02 квітня 2020, 10:15
У співробітника Одеської мерії діагностували коронавірус
02 квітня 2020, 09:52
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
02 квітня 2020, 09:08
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
02 квітня 2020, 09:08
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
31 березня 2020, 12:09
Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
26 березня 2020, 10:00
Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
27 березня 2020, 10:12
Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів
27 березня 2020, 17:30
"Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака
31 березня 2020, 20:22
Останні Популярні
Олег Сєнцов
Ірина Бублик
Яніна Соколовська
Всі блоги »
Коронабізнес, або Хто отримає медичний бюджет Рівненщини?
01 квітня 2020, 16:00
Хто заробляє на коронавірусних тестах у Чернівцях, Тернополі та Черкасах?
01 квітня 2020, 14:00
Всі публікації »
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Всі відео »
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Райкович Андрій
Міський голова Кропивницького
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »