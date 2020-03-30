Тернопільщина: 60 хворих на COVID-19, у реанімації немовля
Нових підтверджених випадків COVID-19 на Тернопільщині станом на 30 березня немає. Загалом в області 60 хворих, повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом.
47 – жителі Монастириського району, з них 1 випадок летальний.
9 – жителів Заліщицького району.
2 – жителі міста Тернополя, чоловіки 55 і 62 років.
1 – житель Тернопільського району.
1 – житель Кременецького району.
В інфекційному відділенні лікарні одинадцятирічна дитина та її мама з Монастириського району, яких госпіталізували раніше. Двоє дітей 13 і 14 років з Монастириського району.
В реанімаційному відділенні лікарні проходить лікування дитина з Кременецького району, якій 1,5 роки. У неї підтвердили COVID-19. Стан дитини важкий з позитивною динамікою. Ймовірне джерело інфікування родич, який повернувся з Польщі.
Дитина з Шумського району зараз в реанімаційному відділенні міської дитячої лікарні з підозрою на COVID-19. Малюкаві 1 місяць і 10 днів . Ймовірне джерело зараження – родич, який повернувся з-за кордону. Стан дитини відносно задовільний. Їй зробили лабораторне обстеження, чекають результатів.
У Тернопільській лікарні швидкої допомоги перебуває 5 хворих на COVID-19, ще два випадки з підозрою на захворювання. У Тернопільській міській лікарні №3 на ізоляції троє тернополян, контактних з хворими.
В Україні лабораторно підтверджено 480 випадків COVID-19. Усього зафіксовано 11 летальних випадків. 6 людей одужали.
На Тернопільщині на коронавірус захворів 21 медик.
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