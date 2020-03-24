Коронавірус в світі: вилікувалися понад 100 тис. осіб і 90% у Китаї

Станом на 24 березня в світі від коронавірусу вилікувались 101 тисяча 806 особи, померли 16 тис. 563 людини

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Станом на 24 березня в світі від коронавірусу вилікувались 101 тисяча 806 особи, померли 16 тис. 563 людини

Загалом від початку поширення хвороби зареєструвано 381 тисячі 621 випадки інфікування, повідомляє RegioNews, посилаючись на дані центру Джона Гопкінса.

Так, в Італії зафіксували 63 927 випадки зараження, у США – 46 442, в Іспанії – 35 136, Німеччині – 29 056, Ірані – 23 049, Франції – 20 128, у Південній Кореї – 9037.

При цьому лідером серед країн, де найбільше смертей внаслідок ускладнень хвороби, залишається Італія - 6077 випадків. В Іспанії зафіксували 2311 летальних випадків, у Німеччині - 123.

У свою чергу, Нацкомісія з охорони здоров'я КНР, повідомляє, що на території Китаю одужали вже 73 тисячі 159 осіб, що становить 90,13% від загального числа хворих (81 171). Кількість жертв досягло позначки 3277 чоловік.