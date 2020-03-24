Во Львовской области ввели чрезвычайную ситуацию

Чрезвычайную ситуацию на территории области ввели с 24 марта

Чрезвычайную ситуацию на территории области ввели с 24 марта

Решение приняли вчера вечером на внеочередном заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС, сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую облгосадминистрацию.

"По результатам лабораторных исследований во Львовской области официально подтвержденный случай коронавируса. Это является основанием для введения чрезвычайной ситуации и наработки плана соответствующего реагирования", - подчеркнул и.о. директора департамента здравоохранения Андрей Васько.

Чрезвычайная ситуация введена с 00:01 24 марта 2020 года.

"Несмотря на введение чрезвычайной ситуации, мы должны помнить, что обеспечение людей средствами для существования на нашей ответственности. Пока в стране не введено чрезвычайное положение, мы должны поддерживать экономическую деятельность в регионе", - акцентировал председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации введен в Тернополе. С 23 марта в городе ввели ряд ограничений и мероприятий для недопущения распространения коронавируса на территории области.

Правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. В пятницу, 20 марта, Кабмин собрался на техническое внеочередное заседание для обсуждения вопросов, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции на территории Украины.

23 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию еще в трех областях - в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.