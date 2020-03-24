Повернувся з Єгипту: у одеського прокурора виявили коронавірус

Прокурор однієї з прокуратур Одеси захворів на коронавірус - на днях у нього піднялася температура і його відвезли до Києва

Фото: Lvivpost.net

Прокурор однієї з прокуратур Одеси захворів на коронавірус - на днях у нього піднялася температура і його відвезли до Києва

Як передає RegioNews, про це пише "Думська" з посиланням на джерело в правоохоронних органах і віце-мера Одеси Павла Вугельмана. Як повідомляється, прокурор П. днів десять тому прилетів з Єгипту. "Спочатку ніяких симптомів не було, але на днях у нього піднялася температура. Чоловіка відвезли до Києва, де госпіталізували. Експрес-тест підтвердив діагноз COVID-19", - пише видання. Як зазначається, 23 березня у прокуратурі, де працював чоловік, провели дезінфекцію. Всім, хто контактував з правоохоронцем, порадили самоізолюватися. Пізніше цю інформацію підтвердив віце-мер Одеси Павло Вугельман. За його словами, правоохоронець "протягом тривалого часу не знаходиться в Одесі, не комунікує ні з одним одеситом і не комуніцирував". Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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