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24 березня 2020, 09:48 21

Повернувся з Єгипту: у одеського прокурора виявили коронавірус

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24 березня 2020, 09:48 21
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Прокурор однієї з прокуратур Одеси захворів на коронавірус - на днях у нього піднялася температура і його відвезли до Києва
Фото: Lvivpost.net
Прокурор однієї з прокуратур Одеси захворів на коронавірус - на днях у нього піднялася температура і його відвезли до Києва

Як передає RegioNews, про це пише "Думська" з посиланням на джерело в правоохоронних органах і віце-мера Одеси Павла Вугельмана.

Як повідомляється, прокурор П. днів десять тому прилетів з Єгипту.

"Спочатку ніяких симптомів не було, але на днях у нього піднялася температура. Чоловіка відвезли до Києва, де госпіталізували. Експрес-тест підтвердив діагноз COVID-19", - пише видання.

Як зазначається, 23 березня у прокуратурі, де працював чоловік, провели дезінфекцію. Всім, хто контактував з правоохоронцем, порадили самоізолюватися.

Пізніше цю інформацію підтвердив віце-мер Одеси Павло Вугельман. За його словами, правоохоронець "протягом тривалого часу не знаходиться в Одесі, не комунікує ні з одним одеситом і не комуніцирував".

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