Українські удари зупинили 15 російських НПЗ: ще 12 скоротили виробництво

Ілюстрація: ГУР

Про це повідомила пресслужба ГУР, передає RegioNews.

Станом на кінець вересня 2026 року з 38 основних нафтопереробних заводів (НПЗ) Росії 15 були виведені з експлуатації, ще 12 скоротили обсяги виробництва.

Унаслідок цього загальні обсяги нафтопереробки на цих підприємствах зменшилися на 55,4% порівняно з початком року.

Найскладніша ситуація склалася у Приволзькому, Центральному та Південному федеральних округах РФ. Через зупинку підприємств постраждали потужності "Славнефть-ЯНОС", "Киришинефтегазсинтез", Рязанського НПЗ, Московського НПЗ "Газпромнефть" та "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез".

Сукупно ці підприємства забезпечували близько 33% загальних обсягів російської нафтопереробки.

Водночас продовжують працювати НПЗ, розташовані у віддалених регіонах Росії. Серед них – Омський, Ачинський, Хабаровський, Марійський та Ванінський нафтопереробні заводи.

У вересні 2026 року загальний обсяг переробки нафти на цих підприємствах становив 906 тисяч барелів на добу. Це на 147 тисяч барелів більше, ніж на початку року. Таким чином, на ці заводи припадало близько 24% усієї нафтопереробки РФ.

Робота віддалених НПЗ дозволяє Кремлю частково компенсувати дефіцит пального. Однак можливості такого заміщення обмежені. Доставляти нафтопродукти ускладнюють нестача залізничного рухомого складу та автомобільних цистерн.

Крім того, у 2027 році виробництво на цих підприємствах може скоротитися через перенесення на наступний рік технічних робіт, які планували провести цьогоріч.

Про складність ситуації свідчить і рішення Кремля обмежити доступ до інформації про обсяги нафтопереробки. Відповідні зміни передбачені указом Володимира Путіна від 28 вересня № 686. Це ускладнює незалежний моніторинг галузі та створює умови для поширення недостовірних даних про виробництво нафтопродуктів, зокрема дизельного пального.

За наведеними даними, точні удари Сил оборони України по об'єктах російської нафтової галузі завдали економіці РФ збитків на понад 23,2 млрд доларів. Це майже дорівнює сукупному доходу галузі за 2025 рік, який становив 26,6 млрд доларів.

Нагадаємо, в середині жовтня Зеленський заявив про відновлення ударів по російських НПЗ. За словами президента, Україна призупинила атаки на енергетичні об'єкти, щоб виконати побажання Вашингтона. Проте Росія продовжувала бити по українській енергетиці та вбивати мирних жителів

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