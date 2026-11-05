08:57  05 листопада
Вбивство Ірини Фаріон: засуджений Зінченко подав апеляцію
11:55  05 листопада
Мороз уже в Карпатах: на горі Піп Іван зафіксували -9°C
12:40  05 листопада
У Києві зупинили рух на червоній гілці метро: що сталося
UA | RU
UA | RU
05 листопада 2026, 12:27

Українські удари зупинили 15 російських НПЗ: ще 12 скоротили виробництво

05 листопада 2026, 12:27
Читайте также на русском языке
Ілюстрація: ГУР
Читайте также
на русском языке

Українські далекобійні удари завдали значних збитків російській нафтопереробній галузі

Про це повідомила пресслужба ГУР, передає RegioNews.

Станом на кінець вересня 2026 року з 38 основних нафтопереробних заводів (НПЗ) Росії 15 були виведені з експлуатації, ще 12 скоротили обсяги виробництва.

Унаслідок цього загальні обсяги нафтопереробки на цих підприємствах зменшилися на 55,4% порівняно з початком року.

Найскладніша ситуація склалася у Приволзькому, Центральному та Південному федеральних округах РФ. Через зупинку підприємств постраждали потужності "Славнефть-ЯНОС", "Киришинефтегазсинтез", Рязанського НПЗ, Московського НПЗ "Газпромнефть" та "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез".

Сукупно ці підприємства забезпечували близько 33% загальних обсягів російської нафтопереробки.

Водночас продовжують працювати НПЗ, розташовані у віддалених регіонах Росії. Серед них – Омський, Ачинський, Хабаровський, Марійський та Ванінський нафтопереробні заводи.

У вересні 2026 року загальний обсяг переробки нафти на цих підприємствах становив 906 тисяч барелів на добу. Це на 147 тисяч барелів більше, ніж на початку року. Таким чином, на ці заводи припадало близько 24% усієї нафтопереробки РФ.

Робота віддалених НПЗ дозволяє Кремлю частково компенсувати дефіцит пального. Однак можливості такого заміщення обмежені. Доставляти нафтопродукти ускладнюють нестача залізничного рухомого складу та автомобільних цистерн.

Крім того, у 2027 році виробництво на цих підприємствах може скоротитися через перенесення на наступний рік технічних робіт, які планували провести цьогоріч.

Про складність ситуації свідчить і рішення Кремля обмежити доступ до інформації про обсяги нафтопереробки. Відповідні зміни передбачені указом Володимира Путіна від 28 вересня № 686. Це ускладнює незалежний моніторинг галузі та створює умови для поширення недостовірних даних про виробництво нафтопродуктів, зокрема дизельного пального.

За наведеними даними, точні удари Сил оборони України по об'єктах російської нафтової галузі завдали економіці РФ збитків на понад 23,2 млрд доларів. Це майже дорівнює сукупному доходу галузі за 2025 рік, який становив 26,6 млрд доларів.

Нагадаємо, в середині жовтня Зеленський заявив про відновлення ударів по російських НПЗ. За словами президента, Україна призупинила атаки на енергетичні об'єкти, щоб виконати побажання Вашингтона. Проте Росія продовжувала бити по українській енергетиці та вбивати мирних жителів

Читайте також: Удари по НПЗ: баланс між військовим успіхом та політичними ризиками

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна ГУР НПЗ нафтооб'єкти нафтобаза
Прикордонники показали, як знищили склад боєприпасів та уразили техніку окупантів
04 листопада 2026, 13:11
Всі новини »
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Через аварійні знеструмлення у всіх районах Києва виникли перебої з водою
05 листопада 2026, 14:25
На Полтавщині грибами отруїлися 18 людей, один чоловік помер
05 листопада 2026, 14:09
Троє людей травмовані, 11 авто пошкоджені: наслідки атаки на Вінниччині
05 листопада 2026, 13:54
Стрілянина у Тернополі: КОРД затримав 52-річного чоловіка
05 листопада 2026, 13:39
ЄС виділив Україні ще €4,36 млрд: куди спрямують кошти
05 листопада 2026, 13:21
Змінила чотири помешкання за тиждень: у Сумах затримали агентку ФСБ
05 листопада 2026, 13:08
У Львові спалахнула пожежа в дев'ятиповерхівці: врятували чотирьох людей, серед них дитину
05 листопада 2026, 12:46
У Києві зупинили рух на червоній гілці метро: що сталося
05 листопада 2026, 12:40
Україна ризикує втратити шанс на вступ до ЄС через повільні реформи
05 листопада 2026, 12:20
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Олена Зеркаль
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Валерій Чалий
Всі блоги »