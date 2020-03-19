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19 марта 2020, 18:48 2

Во Львове отменили бесплатный проезд для пенсионеров

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19 марта 2020, 18:48 2
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С 23 марта и до окончания карантина проезд в городском транспорте для всех льготных категорий населения отменен
Фото: Львовский городской совет
С 23 марта и до окончания карантина проезд в городском транспорте для всех льготных категорий населения отменен

Сегодня городская комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о приостановке бесплатного провоза в общественном транспорте Львова лиц всех льготных категорий, передает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

Ситуация с транспортом в городе сложная. Это обусловлено вступлением в действие постановления Кабинета Министров, согласно которому в одном транспортном средстве должны перевозить не более 10 человек. Много маршруток сегодня не выехали на рейсы еще из-за то, что приостановили пригородные маршруты, а многие водители живет в селах и не смогли добраться на работу.

Полиция накладывают штрафы на водителей и перевозчиков, которые не соблюдают постановления, и в транспорте перевозят больше 10 пассажиров. Полиция уже вынесла 5 постановлений по 17 тыс грн на водителей, доложила заместитель городского председателя Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк.

Для урегулирования ситуации бесплатную перевозку всех льготных категорий до окончания карантина прекращено.

"Часто медсестры, врачи не могут сесть в транспорт, ибо из уважения пропускают льготников. Поэтому мы должны информировать людей и объяснить, что есть карантин, надо быть дома, в частности лицам группы риска, и дать возможность доехать на работу тем людям, которые обеспечивают жизнедеятельность города", — отметил мэр Львова Андрей Садовый.

Напомним, во Львовской области 27 человек проверяют на коронавирус. Во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализировали еще одного человека с подозрением на коронавирус.

Остановки, подъезды, улицы: как дезинфицируют Львов. На улицах Львова продолжают работать пылесосы, сформирован график мытье с дезинфицирующими средствами остановок, скамеек и мест массового пользования.

Во Львове Эпицентр и Новая линия работающих по отдельному статусу. Несмотря на запрет работы всех учреждений, кроме аптек, продуктовых магазинов и АЗС, некоторые непродовольственные магазины не закрываются.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, направленный на борьбу с распространением COVID-19 в Украине.

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