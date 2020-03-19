У Львівській області 27 осіб перевіряють на коронавірус

У Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню госпіталізовано ще одну особу з підозрою на коронавірус

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У Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню госпіталізовано ще одну особу з підозрою на коронавірус

Це чоловік 1973 року народження з Радехівського району. Раніше, з підозрою на коронавірус госпіталізовано його сина, повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську облдержадміністрацію.

Зараз проводяться обстеження пацієнта, аналізи на COVID-19 будуть відібрані, після чого їх відправлять в Київ.

Загалом з підозрою на коронавірус у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню госпіталізовано 27 осіб.

У всіх пацієнтів є клінічні прояви гострої респіраторної інфекції.

Стан усіх хворих - стабільний.

Реанімаційні палати готові до госпіталізації пацієнтів.

Інфекційна лікарня працює в посиленому режимі.

Загалом на Львівщині із підозрою COVID-19 звернулося 34 особи.

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