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19 березня 2020, 15:52 1

У Львівській області 27 осіб перевіряють на коронавірус

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19 березня 2020, 15:52 1
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У Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню госпіталізовано ще одну особу з підозрою на коронавірус
Фото ілюстративне
У Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню госпіталізовано ще одну особу з підозрою на коронавірус

Це чоловік 1973 року народження з Радехівського району. Раніше, з підозрою на коронавірус госпіталізовано його сина, повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську облдержадміністрацію.

Зараз проводяться обстеження пацієнта, аналізи на COVID-19 будуть відібрані, після чого їх відправлять в Київ.

Загалом з підозрою на коронавірус у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню госпіталізовано 27 осіб.

У всіх пацієнтів є клінічні прояви гострої респіраторної інфекції.

Стан усіх хворих - стабільний.

Реанімаційні палати готові до госпіталізації пацієнтів.

Інфекційна лікарня працює в посиленому режимі.

Загалом на Львівщині із підозрою COVID-19 звернулося 34 особи.

Коронавірус у Львові: з підозрою вже 24 особи. Станом на 18 березня у Львові є 24 людини, госпіталізовані з підозрою на коронавірус, однак наразі вони не підтверджені.

Зупинки, під'їзди, вулиці: як дезінфікують Львів. На вулицях Львова продовжують працювати порохотяги, сформовано графік миття з дезінфікуючими засобами зупинок, лавок та місць масового користування.

У Львові Епіцентр та Нова лінія працюють за окремим статусом. Попри заборону роботи усіх закладів, окрім аптек, продуктових крамниць та АЗС, деякі непродовольчі магазини не зачиняються.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, спрямований на боротьбу з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

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