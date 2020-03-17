Во Львове, Ивано-Франковске и Тернополе ищут волонтеров для борьбы с коронавирусом
"Собираем информацию о готовых стать медицинскими волонтерами. При необходимости мы сможем их оперативно привлечь к процессам борьбы с заболеваниями, вызванными коронавирусом", — отметила заместитель мэра Львова, руководитель городского штаба по оперативному реагированию и принятию решений относительно ситуации с заболеванием на коронавирус Галина Сличная, передает RegioNews.
Сообщение о поиске волонтеров обнародовали на странице Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом.
"Призываем людей с медицинским образованием стать волонтерами в случае выявления коронавируса в Тернополе. Для регистрации звоните по номеру 52-56-96, - говорится в сообщении.
ВНИМАНИЕ! ИЩЕМ ВОЛОНТЕРОВ-МЕДИКОВ Призываем людей с медицинским образованием, в частности студентов-медиков и медработников, которые...Опубликовано Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом Вторник, 17 марта 2020 г.
Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook обратился с просьбой откликнуться тех, кто может помогать пожилым людям.
"Друзья, ищем волонтеров для помощи старикам, немощным и тем, кто по другим причинам не может позаботиться о себе. Обращаться по номерам телефонов горячей линии города 1580, 0500101580, 0670101580", - пишет мэр.
ПРОШУ РАСПРОСТРАНИТЬ! #stop_covid_19 Друзья, ищем волонтеров для помощи старикам, немощным и тем, кто по другим причинам...Опубликовано Русланом Марцінковим Вторник, 17 марта 2020 г.
С 16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.
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