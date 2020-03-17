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17 березня 2020, 15:12 5

У Львові затримали зловмисника, який розтрощив вагон приміського потяга

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17 березня 2020, 15:12 5
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22-річному жителеві Червонограда загрожує до 5 років обмеження волі
Фото: Укрзалізниця
22-річному жителеві Червонограда загрожує до 5 років обмеження волі

Поліцейські встановили особу підозрюваного. Йому загрожує покарання до п’яти років обмеження волі, інформує RegioNews із посиланням на ГУ Національної поліції у Львівській області.

8 березня 22-річний мешканець міста Червоноград, перебуваючи у потязі сполученням "Львів-Сокаль", розбив вікно вагону та автоматичні двері тамбуру. Загальна сума завданих збитків становить 3 146 гривень.

Нагадаємо, у Львові вандали розтрощили вагон потяга та зняли усе на відео. Виламали сидіння, розтрощили шиби вікон та автоматичних розсувних дверей. Усе знімали, а відео виклали в соцмережі.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру в скоєні злочину, передбаченого ч.1 ст.296 (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, від завтра усі залізничні вокзали в країні будуть зачинені, каси для повернення квитків працюватимуть.

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