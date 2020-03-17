Во Львове задержали злоумышленника, который разбил вагон пригородного поезда
Полицейские установили личность подозреваемого. Ему грозит наказание до пяти лет ограничения свободы, передает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции во Львовской области.
8 марта 22-летний житель города Червоноград, находясь в поезде сообщением "Львов-Сокаль", разбил окно вагона и автоматические двери тамбура. Общая сумма причиненных убытков составляет 3 146 гривен.
Напомним, во Львове вандалы разбили вагон поезда и сняли все на видео. Выломали сиденья, разбили стекла окон и автоматических раздвижных дверей. Все снимали, а видео выложили в соцсети.
Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.296 (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - ограничение свободы на срок до п'пяти лет.
Напомним, завтра все железнодорожные вокзалы в стране будут закрыты, кассы для возврата билетов будут работать.
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