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17 марта 2020, 15:12 4

Во Львове задержали злоумышленника, который разбил вагон пригородного поезда

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17 марта 2020, 15:12 4
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22-летнему жителю Червонограда грозит до 5 лет ограничения свободы
Фото: Укрзализныця
22-летнему жителю Червонограда грозит до 5 лет ограничения свободы

Полицейские установили личность подозреваемого. Ему грозит наказание до пяти лет ограничения свободы, передает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции во Львовской области.

8 марта 22-летний житель города Червоноград, находясь в поезде сообщением "Львов-Сокаль", разбил окно вагона и автоматические двери тамбура. Общая сумма причиненных убытков составляет 3 146 гривен.

Напомним, во Львове вандалы разбили вагон поезда и сняли все на видео. Выломали сиденья, разбили стекла окон и автоматических раздвижных дверей. Все снимали, а видео выложили в соцсети.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.296 (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - ограничение свободы на срок до п'пяти лет.

Напомним, завтра все железнодорожные вокзалы в стране будут закрыты, кассы для возврата билетов будут работать.

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