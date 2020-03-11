Потягу "Хмельницький – Лисичанськ" присвоїли ім'я героя АТО

Потяг назвали на честь 21-річного лейтенанта - розвідника з Хмельницького Максима Яровця, який загинув під Мар’їнкою

Фото: depo.ua

Потяг назвали на честь 21-річного лейтенанта - розвідника з Хмельницького Максима Яровця, який загинув під Мар’їнкою

Про це пише RegioNews з посиланням на depo.ua.

"Цей поїзд символізуватиме єдність нашої держави, нагадуватиме, що в Україні ще йде війна і нам не "какая разніца", – розповів залізничник і ініціатор проекту Владислав Бондар, – Цей поїзд – символ для тих, хто живе в Донецьку і Луганську, що вони є частиною України. І, дуже сподіваюся, потяг згодом поїде до Луганська, поїде до Донецька, бо, по суті, це той поїзд, який прямував за маршрутом з Дебальцевого до Хмельницького".

"Я хочу, щоб ім'я не забувалося. Пройдуть роки, ми повмираємо, а пам'ять буде. І це пам'ять не лише про мого сина. Я думаю, що це, як символ всіх загиблих – більш як 4 тисячі захисників України, які поклали своє життя в російсько-українській війні", - говорить мати Максима.

Біля кас хмельницького вокзалу розмістили й пам'ятну дошку з біографією героя. Летенант Максим Яровець із позивним "Скіф", був командиром взводу окремого розвідувального батальйону. Загинув, підірвавшись на міні.

Указом Президента України Максим Яровець нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, медаллю "Захисник України" від благодійного фонду Спілки Матерів Миру, почесною відзнакою міської громади "Мужність і Відвага". Він є Почесним громадянином міста Хмельницького.