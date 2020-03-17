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17 березня 2020, 13:31 7

У Києві злочинці під виглядом СБУ викрали 100 тис медичних масок

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17 березня 2020, 13:31 7
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Працівники Прокуратури та Нацполіції затримали групу осіб, які 13 березня 2020 року здійснили розбійне пограбування і заволоділи медичними масками у кількості 100 тисяч штук
Фото: Прокуратура Києва
Працівники Прокуратури та Нацполіції затримали групу осіб, які 13 березня 2020 року здійснили розбійне пограбування і заволоділи медичними масками у кількості 100 тисяч штук

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва, передає RegioNews.

Зазначається, що столичні підприємці придбали засоби індивідуального захисту на суму близько 1 млн грн у різних місцях з метою продажу.

"Під час зустрічі з покупцями та перевантаження товару до їхнього авто на місце події під’їхав автомобіль, з якого вибігла група чоловіків у спецодягу з предметами, схожими на пістолети. Представившись працівниками СБУ та погрожуючи ймовірно зброєю, чоловіки поклали потерпілих на землю, довантажили товар та без будь-яких пояснень роз’їхались в різні напрямки", - повідомили у столичній прокуратурі.

Правоохоронці встановили і затримали трьох осіб, причетних до злочину. Ними виявились жителі Києва та Київської області віком від 26 до 42 років, які не мають відношення до правоохоронних органів.

Вони вчинили злочин з метою заволодіння дефіцитними медичними масками для їх подальшого перепродажу.

Їх підозрюють у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України - розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.

Злочинцям загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Заходи зі встановлення і затримання інших учасників злочину тривають.

Нагадаємо, в п'ятницю, 13 березня з міжнародного аеропорту "Бориспіль" контрабандою намагалися вивезти до ОАЕ та Риму 1,5 тон медичних масок.

Також на кордоні з Польщею вилучили понад 10 тисяч контрабандних медичних масок вартістю 356 тисяч гривень.


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