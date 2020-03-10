У Львові вандали розтрощили вагон потяга та зняли усе на відео

Виламали сидіння, розтрощили шиби вікон та автоматичних розсувних дверей. Усе знімали, а відео виклали в соцмережі

Виламали сидіння, розтрощили шиби вікон та автоматичних розсувних дверей. Усе знімали, а відео виклали в соцмережі

Про це пише Regionews з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

8 березня під час руху приміського поїзда № 6056 сполученням Львів-Сокаль невідомі особи влаштували погром у салоні вагона.

Вандали виламували сидіння та трощили ними шиби вікон і дверей у вагоні, а також автоматичних розсувних дверей. Трощу вагона приміського дизель-поїзда зловмисники зняли на відео, яке виклали в соціальні мережі.

На кінцеву станцію Сокаль викликали працівників національної поліції, проте хуліганів у поїзді вже не було.

Правоохоронці провадять розслідування цього випадку та встановлюють особи зловмисників, а залізничники підраховують суму збитків та визначають об’єми робіт, необхідних для відновлення пошкодженого вагона.

Упродовж минулого року регіональною філією "Львівська залізниця" було зафіксовано 21 випадок пошкодження, розукомплектування, псування та крадіжок майна. Загальна сума збитків становить майже 220 тис. гривень.

Нагадаємо, на Київщині під час руху побили вікна у потязі "Львів-Москва", ніхто з пасажирів не постраждав.