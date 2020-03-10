11:36  10 березня
У ВООЗ розказали, скільки потрібно часу на одужання від коронавірусу
15:17  10 березня
Справа Зеленського: суд обрав Федині запобіжний захід
14:06  10 березня
Справа МН17: адвокати підозрюваного росіянина не знають, хто їм платить
UA | RU
UA | RU
10 березня 2020, 15:38 3

У Львові вандали розтрощили вагон потяга та зняли усе на відео

Читайте также
на русском языке
10 березня 2020, 15:38 3
Читайте также на русском языке
Виламали сидіння, розтрощили шиби вікон та автоматичних розсувних дверей. Усе знімали, а відео виклали в соцмережі
Виламали сидіння, розтрощили шиби вікон та автоматичних розсувних дверей. Усе знімали, а відео виклали в соцмережі

Про це пише Regionews з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

8 березня під час руху приміського поїзда № 6056 сполученням Львів-Сокаль невідомі особи влаштували погром у салоні вагона.

Вандали виламували сидіння та трощили ними шиби вікон і дверей у вагоні, а також автоматичних розсувних дверей. Трощу вагона приміського дизель-поїзда зловмисники зняли на відео, яке виклали в соціальні мережі.

На кінцеву станцію Сокаль викликали працівників національної поліції, проте хуліганів у поїзді вже не було.

Правоохоронці провадять розслідування цього випадку та встановлюють особи зловмисників, а залізничники підраховують суму збитків та визначають об’єми робіт, необхідних для відновлення пошкодженого вагона.

Упродовж минулого року регіональною філією "Львівська залізниця" було зафіксовано 21 випадок пошкодження, розукомплектування, псування та крадіжок майна. Загальна сума збитків становить майже 220 тис. гривень.

Нагадаємо, на Київщині під час руху побили вікна у потязі "Львів-Москва", ніхто з пасажирів не постраждав.


Укрзализныця Львів Львовщина укрзалізниця
На Київщині побили вікна у потязі "Львів-Москва"
10 березня 2020, 14:00
У Львові підприємці пікетують ОДА
10 березня 2020, 13:07
У Львові масові заходи перенесуть на невизначений термін
06 березня 2020, 18:14
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
10 березня 2020, 13:18
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу
03 березня 2020, 11:33
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
08 березня 2020, 12:37
Останні Популярні
Сергій Куюн
Вадим Денисенко
Андрій Романенко
Всі блоги »
Служили два товариша. Чи виторгує мер Кропивницького бренд "Слуги народу"
09 березня 2020, 19:26
Горіти тобі в штабі. Чи отримає скандальний нардеп Іванісов своїх депутатів на Рівненщині
06 березня 2020, 11:42
Всі публікації »
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Всі відео »
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »