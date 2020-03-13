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13 марта 2020, 16:10 18

Львов получил первые экспресс-тесты на коронавирус

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13 марта 2020, 16:10 18
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25 тестов передадут городской клинической больнице скорой помощи
Фото: Львовский городской совет
25 тестов передадут городской клинической больнице скорой помощи

Во Львов поступили первые экспресс-тесты для выявления коронавируса, передает RegioNews со ссылкой на страницу пресс-секретаря городского председателя Львова Кристины Процак в Facebook.

Первые экспресс-тесты уже во Львове 25 штук #Львів2020 #коронавирус

Опубликовано Khrystyna Protsak Пятница, 13 марта 2020 г.

"Мы закупили первые экспресс-тесты в количестве 25 штук для больницы скорой медицинской помощи на ул. Миколайчука. Ведем переговоры, чтобы закупить значительно большую партию", — отметила заместитель городского председателя Львова по гуманитарным вопросам Галина Сличная.

Напомним, в начале марта во Львове еще не было тест-систем для проверки на коронавирус. Львов - один из тех регионов, куда возвращается наибольшее количество гастарбайтеров, поэтому риск появления коронавируса здесь высокий.

Во Львове аптекам и продуктовым магазинам предлагают перейти на круглосуточный режим.

В мэрии Львова работает городской штаб по оперативному реагированию и принятию решений относительно ситуации с заболеванием коронавирусом.

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен образовательный процесс.

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