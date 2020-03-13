Польща безкоштовно лікуватиме хворих на коронавірус українців

Усім українцям, які перебувають у Польщі, обіцяють безплатні тести на виявлення коронавірусу і його лікування

Фото: Shutterstock

Усім українцям, які перебувають у Польщі, обіцяють безплатні тести на виявлення коронавірусу і його лікування

Про це повідомив речник міністерства охорони здоров’я Польщі Войцєх Андрусєвич, пише RegioNews з посиланням на Укрінформ.

"Кожному, хто потрапляє до лікарні з підозрою на зараження коронавірусом, гарантовано безплатне проведення тестів і лікування, яке покривається з бюджету польської держави”,- сказав речник міністра.

На сьогодні у Польщі перебуває від приблизно 1-1,5 півтора мільйона трудових мігрантів з України. Кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла до 51 особи, одна людина напередодні померла.

Нагадаємо, через коронавірус Словаччина тимчасово закриває в'їзд в країну, а Румунія обмежує перетин кордону.

Хроніку коронавірусу можна прочитати тут.