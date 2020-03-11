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11 березня 2020, 18:07

Міністри відмовилися від премій до кінця року, - Шмигаль

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11 березня 2020, 18:07
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що міністри відмовилися від своїх премій до кінця цього року
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що міністри відмовилися від своїх премій до кінця цього року

Про це Денис Шмигаль заявив під час брифінгу за результатами засідання уряду сьогодні, 11 березня.

Чи отримають міністри премії, вирішуватиметься в кінці року за результатами їхньої роботи, наголосив прем’єр.

"Залишається зарплата, яка, як було ухвалено, не має перевищувати п'яти середніх зарплат. Залишаються надбавки, визначені законом. Надбавка за інтенсивність не може перевищувати 30% - таке обмеження також ухвалено", - зазначив Шмигаль, коментуючи зарплати міністрів.


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