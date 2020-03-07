Міністерство окупованих територій створять не раніше, ніж через півроку

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що створення Міністерства окупованих територій займе від шести місяців до одного року

Фото: Олексій Резніков (kmr.gov.ua)

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що створення Міністерства окупованих територій займе від шести місяців до одного року

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Інтер", пише RegioNews. Він підкреслив, що питання реінтеграції - це досить великий напрямок з серйозним навантаженням. "Створення нового міністерства займе від шести місяців до року. Є юридичні можливості, які вже відпрацьовані, і в середу на засіданні уряду буде представлення проекту рішення, яким, я думаю, ми зможемо зробити так, щоб міністерство ветеранів працювало максимально швидко, також і міністерство тимчасово окупованих територій. Ніхто не постраждає: ні програми, ні люди, ні наші партнери", - зазначив Рєзніков. За його словами, на сьогоднішній день базова стратегія деокупації записана в Мінських угодах. "Про це сказано, в тому числі, і в комюніке лідерів Нормандського формату, який відбувся в Парижі. Це рішення питань безпеки, припинення вогню, розведення засобів і сил. Відповідно фіналом політичного регулювання повинні бути вибори в окремих районах Луганської та Донецької областей. Це головна ідея такої стратегії деокупації. Деталі, нюанси ми відпрацюємо. Наше міністерство буде тим фокусом, тим агрегатом, який збере всі можливі ідеї, і ми будемо з цим працювати", - зазначив Рєзніков.

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