11:42  06 березня
У Зеленського відреагували на слова Шмигаля про подачу води до Криму
12:14  06 березня
Не будемо ліквідовувати лікарні та звільняти медиків – прем'єр
13:00  06 березня
"Підлий удар в спину": Меджліс прокоментував кримську заяву Шмигаля
UA | RU
UA | RU
06 березня 2020, 19:01 1

Вибори 2020: у Львові найбільше прихильників мають три політсили

Читайте также
на русском языке
06 березня 2020, 19:01 1
Читайте также на русском языке
"ЄС", "Самопоміч" і "Голос" поки що зберігають лідерство
"ЄС", "Самопоміч" і "Голос" поки що зберігають лідерство

Партії "Слуга народу" і "Голос" втратили прихильників, натомість зросла підтримка "Європейської солідарності" і "Свободи". Про це повідомляє RegioNews із посиланням на результати опитування соціологічної агенції Fama.

Станом на березень 2020 року найбільше голосів на виборах до Львівської міської ради могла б отримати "Європейська солідарність", яку готові підтримати 27,3% респондентів, та "Самопоміч" - 16,9%. Порівняно з жовтнем минулого року рейтинг "Європейської солідарності" зріс на 4,1%, рейтинг "Самопомочі" - на 0,8%.

На третій позиції із результатом у 14,6% на гіпотетичних виборах до Львівської міськради йде "Голос". На відміну від більшості інших партій, "Голос" від жовтня 2019 року втратив 4,6% і опустився з другого на третє місце.

Піднятися на четверте місце вдалося "Свободі". Зараз рейтинг партії у Львові зріс до 10,5%, хоча у жовтні бувло 7,7%.

Партія "Слуга народу" мала високий рейтинг у Львові після президентських виборів, але від жовтня 2019 року почала його стрімко втрачати. За цю партію готові голосувати 9,5%, хоча ще восени було 19%.

"Батьківщина" може отримати більше 5% голосів, за неї готові голосувати 6,4% респондентів, рейтинг зріс на 0,9%.

Більше 1% можуть отримати Українська галицька партія (4,1%), Громадянська позиція (3,4%), Радикальна партія Ляшка (2,1%), ОПЗЖ (1,9%), "Сила і честь" (1,7%) та "Народний контроль" (1,1%).

Дослідження соціологічної агенції Fama проводилося з 8 по 14 лютого методом face-to-face інтерв’ю. Загалом було опитано 800 мешканців Львова, віком від 18 років.


Львов вибори Львів Львовщина
У Львові масові заходи перенесуть на невизначений термін
06 березня 2020, 18:14
Захід України: ліквідовано піратського оператора супутникового телебачення
06 березня 2020, 17:30
Стали відомі прізвища можливих очільників "Слуги народу” на Рівненщині
06 березня 2020, 13:48
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Андрій Романенко
Юрій Гаврилечко
Всі блоги »
Горіти тобі в штабі. Чи отримає скандальний нардеп Іванісов своїх депутатів на Рівненщині
06 березня 2020, 11:42
Зеленський на Полтавщині обіймався з евакуйованими і спілкувався з бізнесменами
05 березня 2020, 20:09
Всі публікації »
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Всі відео »
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »