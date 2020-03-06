Вибори 2020: у Львові найбільше прихильників мають три політсили
Партії "Слуга народу" і "Голос" втратили прихильників, натомість зросла підтримка "Європейської солідарності" і "Свободи". Про це повідомляє RegioNews із посиланням на результати опитування соціологічної агенції Fama.
Станом на березень 2020 року найбільше голосів на виборах до Львівської міської ради могла б отримати "Європейська солідарність", яку готові підтримати 27,3% респондентів, та "Самопоміч" - 16,9%. Порівняно з жовтнем минулого року рейтинг "Європейської солідарності" зріс на 4,1%, рейтинг "Самопомочі" - на 0,8%.
На третій позиції із результатом у 14,6% на гіпотетичних виборах до Львівської міськради йде "Голос". На відміну від більшості інших партій, "Голос" від жовтня 2019 року втратив 4,6% і опустився з другого на третє місце.
Піднятися на четверте місце вдалося "Свободі". Зараз рейтинг партії у Львові зріс до 10,5%, хоча у жовтні бувло 7,7%.
Партія "Слуга народу" мала високий рейтинг у Львові після президентських виборів, але від жовтня 2019 року почала його стрімко втрачати. За цю партію готові голосувати 9,5%, хоча ще восени було 19%.
"Батьківщина" може отримати більше 5% голосів, за неї готові голосувати 6,4% респондентів, рейтинг зріс на 0,9%.
Більше 1% можуть отримати Українська галицька партія (4,1%), Громадянська позиція (3,4%), Радикальна партія Ляшка (2,1%), ОПЗЖ (1,9%), "Сила і честь" (1,7%) та "Народний контроль" (1,1%).
Дослідження соціологічної агенції Fama проводилося з 8 по 14 лютого методом face-to-face інтерв’ю. Загалом було опитано 800 мешканців Львова, віком від 18 років.
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