Первый зампредседателя Львовской ОГА стал заместителем министра
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Zaxid.net.
6 марта он зарегистрировал на сайте НАЗК декларацию на эту должность, а уже в среду, 11 марта, его кандидатуру согласовал Кабмин.
Ростислав Замлинский сообщил, что получил предложение занять эту должность от вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова.
Сегодня правительство согласовало его кандидатуру на должность первого заместителя, а затем Ростислав Замлинский ожидает приказа министра о назначении.
"Относительно обязанностей – все будет понятно, когда правительство примет положение об этом министерстве", – сообщил Замлинский.
Напомним, Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что создание Министерства оккупированных территорий займет от шести месяцев до одного года.
44-летний Ростислав Замлинский на протяжении 2015-2019 годов работал первым заместителем председателя Львовской ОГА Олега Синютки, а после его увольнения в 2019 году некоторое время, с 11 июня до 5 июля, временно исполнял обязанности председателя ЛОГА.
До начала работы в ЛОГА работал на руководящих должностях в Государственной финансовой инспекции во Львовской и Ровенской областях.
Больше о министрах новообразованного правительства Дениса Шмыгаля можно узнать здесь.
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