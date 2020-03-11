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11 березня 2020, 12:04 2

Львівщина: Дрогобич вимагає пояснення через скасування масових заходів

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11 березня 2020, 12:04 2
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Нерозуміння ситуації виникло через святкування Шевченківських днів
Фото Львівська обласна державна адміністрація
Нерозуміння ситуації виникло через святкування Шевченківських днів

Про це інформує RegioNews із посиланням на Дрогобицьку міську раду.

На території Львівської області обмежено проведення масових заходів задля уникнення поширення коронавірусу. Рішення прийняте комісією Львівської обласної державної адміністрації, дозволено проводити лише заходи, які є важливими для життєдіяльності території.

Відтак у Дрогобичі обмежили проведення попередньо запланованих мистецьких заходів до Дня народження Тараса Шевченка. Вшанували Кобзаря лише покладанням квітів до підніжжя його пам`ятника.

Натомість у Львові відзначення Шевченківських днів відбулось на високому рівні. Урочисті заходи із масовим залучення людей відбулося і Львівському Національному Академічному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької.

"Нам проведення заходів із залученням великої кількості людей заборонили, а у Львові вони відбувались. Це викликає нерозуміння й серед самих мешканців. Нам "закидують" антидержавницьку позицію. Сумлінно виконуючи заборони обласного керівництва ми не стали ризикувати здоров’ям наших дітей та дорослих. Тому ми повинні з’ясувати у Львівської ОДА, як поводитися у подальшому", — запитує міський голова Дрогобича Тарас Кучма.

Нагадаємо, у Львові масові заходи перенесуть на невизначений термін, посилять профілактичні заходи для унеможливлення поширення коронавірусу.

Сьогодні у Тернополі заборонили масові заходи. Підприємцям слід ліквідувати черги і не допускати працівників із ознаками ГРВІ до роботи для протидії поширенню коронавірусу.


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