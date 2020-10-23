Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Луганщину

Президент огляне об`єкти "Великого будівництва"

Президент огляне об`єкти "Великого будівництва"

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента України.

Глава держави відвідає навчальний заклад з посиленою військовою підготовкою.

Також Володимир Зеленський ознайомиться зі станом реалізації Національної програми "Велике будівництво" у регіоні.

Нагадаємо, вчора Зеленський із робочою поїздкою перебував в Донецькій області.