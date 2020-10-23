Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Луганщину
Президент огляне об`єкти "Великого будівництва"
Президент огляне об`єкти "Великого будівництва"
Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента України.
Глава держави відвідає навчальний заклад з посиленою військовою підготовкою.
Також Володимир Зеленський ознайомиться зі станом реалізації Національної програми "Велике будівництво" у регіоні.
Нагадаємо, вчора Зеленський із робочою поїздкою перебував в Донецькій області.
Батько загиблого на Донбасі морпіха Журавля позивається проти ЗеленськогоВсі новини »
23 жовтня 2020, 16:27В Україні буде створено п'ять медичних містечок - Зеленський
23 жовтня 2020, 14:30Суд відмовив у позові прикарпатця щодо незаконності опитування Зеленського на виборах
23 жовтня 2020, 12:36
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Херсонщина перед вибором: прогнози та можливі конфігурації
Роман Гах: Стара влада готується до фальсифікацій. Вирішується доля Борщагівської ОТГ – або розвиток, або хаос