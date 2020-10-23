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23 жовтня 2020, 16:58 2

Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Луганщину

23 жовтня 2020, 16:58 2
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Президент огляне об`єкти "Великого будівництва"
Президент огляне об`єкти "Великого будівництва"
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Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента України.

Глава держави відвідає навчальний заклад з посиленою військовою підготовкою.

Також Володимир Зеленський ознайомиться зі станом реалізації Національної програми "Велике будівництво" у регіоні.

Нагадаємо, вчора Зеленський із робочою поїздкою перебував в Донецькій області.

Володимир Зеленський президент Луганська область візит велике будівництво
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