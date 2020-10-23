Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Луганщину
Президент осмотрит объекты "Большого строительства"
Президент осмотрит объекты "Большого строительства"
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганской области.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента Украины.
Глава государства посетит учебное заведение с усиленной военной подготовкой.
Также Владимир Зеленский ознакомится с состоянием реализации Национальной программы "Большая стройка" в регионе.
Напомним, вчера Зеленский с рабочей поездкой находился в Донецкой области.
Отец погибшего на Донбассе морпеха Журавля судится против ЗеленскогоВсе новости »
23 октября 2020, 16:27В Украине будет создано пять медицинских городков - Зеленский
23 октября 2020, 14:30Суд отказал в иске прикарпатца о незаконности опроса Зеленского на выборах
23 октября 2020, 12:36
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Херсонщина перед выбором: прогнозы и возможные конфигурации
Роман Гах: Старая власть готовится к фальсификациям. Решается судьба Борщаговской ОТГ – или развитие, или хаос