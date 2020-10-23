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23 октября 2020, 16:58

Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Луганщину

23 октября 2020, 16:58
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганской области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента Украины.

Глава государства посетит учебное заведение с усиленной военной подготовкой.

Также Владимир Зеленский ознакомится с состоянием реализации Национальной программы "Большая стройка" в регионе.

Напомним, вчера Зеленский с рабочей поездкой находился в Донецкой области.

Владимир Зеленский президент Луганская область визит большая стройка
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