Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Луганщину

Президент осмотрит объекты "Большого строительства"

Президент осмотрит объекты "Большого строительства"

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганской области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента Украины.

Глава государства посетит учебное заведение с усиленной военной подготовкой.

Также Владимир Зеленский ознакомится с состоянием реализации Национальной программы "Большая стройка" в регионе.

Напомним, вчера Зеленский с рабочей поездкой находился в Донецкой области.